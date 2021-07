TESCO rekrutuje kierowców ciężarówek. Nowym pracownikom oferuje bonus w postaci £1 000

Fot. Getty

Sieć supermarketów Tesco rekrutuje kierowców ciężarówek. Aby przyciągnąć do siebie pracowników, Tesco oferuje im bonus powitalny w postaci £1 000.

W Wielkiej Brytanii brakuje nawet 100 000 kierowców ciężarówek. Sytuacja w wielu branżach jest na tyle dramatyczna, że firmy prześcigają się w zachętach, byle tylko przyciągnąć do siebie osoby z uprawnieniami do przewożenia dużych ładunków na daleką odległość. Jedną z takich firm jest właśnie sieć supermarketów Tesco, która proponuje kierowcom ciężarówek bonus powitalny w wysokości £1 000. Z bonusu będą mogli skorzystać wszyscy nowi pracownicy, którzy rozpoczną współpracę z Tesco do 30 września tego roku.

Kierowcy ciężarówek pilnie poszukiwani w UK

The Road Haulage Association (RHA) informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa w zeszłym roku nie odbyło się nawet 30 000 egzaminów na zawodowego kierowcę tira. Dodatkowo wielu kierowców ubyło z UK po Brexicie, a nowi, pochodzący z zagranicy, mają bardzo utrudnioną sytuację, by rozpocząć pracę w UK. Jednocześnie brak kierowców tirów powoduje wzrost ich wynagrodzenia, a to z kolei wpływa na cenę przewożonych dóbr, w tym zwłaszcza żywności.

Rod McKenzie – dyrektor zarządzający RHA twierdzi, że potrzebny jest „pakiet środków” w celu rozwiązania problemu niedoboru kierowców UK. Przede wszystkim w kraju musi zostać przeprowadzona większa liczba egzaminów, a rząd powinien także wprowadzić krótkoterminowe wizy dla kierowców z zagranicy. The Road Haulage Association wzywa też Home Office do wpisania kierowców tirów na listę zawodów deficytowych - Home Office Shortage Occupation List.