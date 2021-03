Zdaniem Brytyjczyków Arnold Schwarzenegger najlepiej nadawałby się do bronienia Ziemi w razie inwazji kosmitów

Według Brytyjczyków najlepszą osobą do odparcia potencjalnej inwazji obcych z kosmosu na naszą planetę jest... Arnold Schwarzenegger.

Były zawodowy kulturysta swoją sławą zdobył w branży filmowej obroni naszą planetę przed inwazją z kosmosu? Na to wygląda! Prawdziwa legenda amerykańskiego kina lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, popularny Arnie złotymi zgłoskami zapisał się w dziejach kinematografii dzięki rolom w takich, filmach jak "Conan Barbarzyńca", "Predator", "Terminator" czy "Commando". Jednak pochodzący z Austrii aktor na tym nie poprzestał. Później z powodzeniem realizował się, jako polityk i dwukrotnie pełnił funkcję gubernatora Kalifornii w latach (2003–2011) startując z ramienia Partii Republikańskiej. Aktor, filmowiec, polityk, biznesmen, filantrop, aktywista, a według większości Brytyjczyków... nadzieja naszej planety w obliczu inwazji z kosmosu!

Schwarzenegger pierwszym wyborem Brytyjczyków w razie ataku obcych z kosmosu

Przynajmniej tak wynika z ankiety brytyjskiego "Daily Express", w której wzięło udział 2000 dorosłych Brytyjczyków. Według nich to właśnie Schwarzenegger byłby w takim przypadku najlepszym wyborem. Drugie miejsce zajął inny aktor Will Smith, który z kosmitami radził sobie całkiem nieźle w "Dniu Niepodległości" i "Facetach w czerni", a na trzecim uplasował się Sir David Attenborough, a więc ktoś "z zupełnie innej bajki". Jednak kto wie, może właśnie on dogadałby się najlepiej z obcymi?

Dalej mamy kolejne ikony hollywoodzkiego kina z poprzedniego stulecia, czyli Bruce`a Willisa i Toma Cruise`a. Wśród ankietowanych doceniono również aktorkę Sigourney Weaver (kopała tyłku obcym w serii "Aliens"), Harrisona Forda ("Gwiezdne Wojny", a także wiele innych produkcji) oraz Gillian Anderson (najlepiej znaną z kultowego "Z Archiwum X").

Całkiem nieźle w tej roli sprawdziliby się również Sir David Attenborough oraz... Boris Johnson!

Co ciekawe, Brytyjczycy zwracali uwagę nie tylko na aktorów, celebrytów i szeroko pojętę gwiazdy Hollywood. W zestawieniu, które z swojego założenia obejmuje jedynie osoby publiczne, znalazło się także miejsce dla... polityków. Najwyższe miejsce wśród nich zajął Donald Trump. Były prezydent USA był ósmy. Z kolei dwunaste miejsce zajął premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. W 20 zmieścili się jeszcze obecni członkowie administracji amerykańskiej - Kamala Harris, (19.) i Joe Biden (20 miejsce.).

"Chcę podziękować wszystkim za zaufanie. Jestem gotów, aby służyć” - żartował na Twitterze Schwarzenegger w obliczu swojego zwycięstwa.

Czy według Was jacyś Polacy podołaliby takiemu zadaniu?

A my w tym miejscu zapytamy Was, drodzy czytelnicy, o to samo, tylko w odniesieniu do znanych Polaków. Jaki publicznie znany Polak miałby Twoim zdaniem najlepsze szanse na odparcie inwazji kosmitów? Jak sądzicie? Dajcie znać co na ten temat sądzicie na naszym profilu na FB!