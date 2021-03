Polska premier bohaterką japońskiej gry wideo - kim jest Lidia Sobieska?

Fot: Namco Bandai Entertainment

Pierwsze informacje na temat pojawienia się Lidii Sobieskiej w kultowej grze wideo prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni pojawiły się jeszcze zeszłym miesiącu, gdy opublikowano zwiastun zapowiadający dodanie nowej postaci do "Tekkena 7".

W dniu 21 lutego 2021 roku poinformowano, że nową postacią, która weźmie udział w wirtualnym Turnieju Żelaznej Pięści miał być fighter pochodzący z Polski. Co więcej, miała to być kobieta i to w dodatku... polityczka!

"Muszę wygrać w imię wszystkich Polaków!" - takimi słowami, wymawianymi nienaganną polszczyzną przedstawia się polska pretendentka do wygrania Turnieju Żelaznej Pięści wysiadając z (rządowej, jak przypuszczamy!) luksusowej limuzyny. Ubrana jest w długi płaszcz i biurową marynarkę z przypiętą broszką, nieco w stylu kojarzącym się z Beatą Szydło, byłą premier z ramienia PiS. Jej pojawienie się jest poprzedzone przebitkami zdjęć z Polski, gdzie widzimy międzu innymi krakowski Rynek Główny czy warszawskie metro.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Nie Beata Szydło, nie Ewa Kopacz, nawet nie Hanna Suchocka - Lidia Sobieska kopie tylki, aż miło!

W tym tajemniczym teaserze widzimy ją zaledwie przez kilka sekund, ale już w kolejnej, dłuższej zapowiedzi zaprezentowano polską wojowniczkę w akcji.

Zobaczcie sami:

Postać o imieniu Lidia Sobieska to krótko ścięta blondynka walcząca w stylu "polskiego karate". Jest drobna, ale wyraźnie umięśniona. Ma na sobie obcisły kostium z napisem "Polska" i białym orłem na piersiach. Na jej pięściach da się dostrzec motywy przywodzące na myśl husarskie skrzydła. Włosy do walki związała biało-czerwoną wstążką, a podczas pojedynków wydaje takie okrzyki, jak "walcz z honorem!", "muszę wygrać w imię wszystkich Polaków" czy "no dobra!". Zdradzono również, że Lidia w grze zadebiutuje już jutro, 23 marca, w ramach Season Pass 4.

Początkowo, polska premier miała nazywać się "Krystyna", jak zdradził Katsuhiro Harada, jeden z twórców gier z serii "Tekken", dyrektor generalny Namco Bandai. Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie do jednej z najpopularniejszej gier na świecie, rzeczy kultowej dla wielu pokoleń Japończyków i marki rozpoznawalnej na całym świecie postaci z Polski, a więc jakby nie patrzeć z globalnego punktu widzenia kraju mało znanego i dość prowincjonalnego? Jeszcze w grudniu 2020 roku Harada przyznał na Twitterze, że umieszczenie w grze postaci znad Wisły chodziło mu po głowie już od wielu lat.

Polska wojowniczka pojawi się w "Tekkenie", kultowej japońskiej grze wideo!

Przełomem okazała się jego wizyta w Polsce podczas jednego z największych wydarzeń e-sportowych na świecie, a więc finałów Intel Extreme Masters rozgrywanych w katowickim Spodku. Można powiedzieć, że to taki odpowiednik komputerowych mistrzostw świata, który przed ekranami komputerów i na żywo oglądają miliony miłośników wirtualnej rozgrywki.

"Osobiście wierzę, że to, w jaki sposób dana osoba zostaje liderem, niezależnie czy politycznym, czy nie, powinno zależeć od jej umiejętności. Nie koncentrowałem się więc szczególnie na wyborze płci. Ale nie zaprzeczam, że pewną inspiracją było to, co zobaczyłem podczas wizyty w Polsce - różne, prawdziwe wojowniczki, które są bardzo aktywne w waszym kraju" - komentował Harada dla specjalistycznego serwisu "Polygamia".

WYJAŚNIAMY skąd wziął się pomysł umieszczenia polskiego motywu w bestsellerowej produkcji znanej przez miliony graczy

Warto również dodać, że twórcy i programiści z Bandai Namco bardzo sumiennie podeszli do swojego zadania. W pracach nad nową postacią sięgnięto po pomoc przedstawicieli polskiej ambasady w Japonii oraz zapoznano się z naszą kulturą, historią oraz tradycją.

Seria gier "Tekken" to globalna marka, której początki sięgają 1994 roku. Od tamtego czasu sprzedano ponad 50 milionach egzemplarzy jej różnych wersji na różne platformy, doczekała się również licznych adaptacji, w tym trzech filmów. To prawdopodobnie najpopularniejsza gra z gatunku bijatyk obok "Mortal Kombat" i "Street Fightera". Jest otoczona kultem wśród graczy na całym świecie, także i w Polsce.