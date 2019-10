Zasiłki w UK mogą pójść w górę tylko o wartość inflacji. To za mało, by pomóc najuboższym rodzinom - ostrzegają organizacje pozarządowe

Fot. Getty

Zasiłki dla osób znajdujących się w wieku produkcyjnym wzrosną, ale jedynie o wartość równą stopie inflacji. Organizacje rządowe alarmują, że tak nikły wzrost nie zrównoważy trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się rodziny najuboższe.

Pierwszy raz od pięciu lat wzrosną kwoty benefitów dla gospodarstw domowych dotkniętych zamrożeniem świadczeń rządowych. Jednak według organizacji Resolution Foundation świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym - w tym Child benefit, Universal Credit, ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych oraz zasiłek dla osób poszukujących pracy - prawdopodobnie wzrosną jedynie o wartość inflacji, wynoszącą 1,7 proc.

Według „The Guardian” podwyżka nie jest jeszcze pewna, ale gdyby miała nastąpić, to byłoby to prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku i byłaby to pierwsza podwyżka od 2015 roku, kiedy to benefity zostały zamrożone. Rząd nie potwierdził jednak planów na przyszły rok.

Według najnowszych informacji ONS, inflacja utrzymuje się na poziomie 1,7 proc., ponieważ spadające ceny paliw zostały zrównoważone m.ni. wzrostem cen mebli, sprzętu gospodarstwa domowego.

Resolution Foundation ostrzega jednak, że zamrożenie świadczeń wywarło silny i trwały wpływ na ubogie osoby w wieku produkcyjnym i ich rodziny, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Według Fundacji, zamrożenie świadczeń, a więc ich niewrażliwość na zmieniające się koszty życia, w rzeczywistości zmniejszyło ich realną wartość o 6 proc. od 2015 roku. Organizacja alarmuje zatem, że wzrost kwot benefitów o 1,7 proc. byłby zbyt mały, by wyrównać poziom życia najbiedniejszych rodzin w UK.

