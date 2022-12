Zamiast na lotnisku London Stansted, Ryanair wysadził pasażerów w Edynburgu i o drugiej w nocy zostawił ich na lodzie

Pasażerowie podróżujący Ryanairem z Oslo do Londynu byli zszokowani i zdezorientowani, gdy nagle poinformowano ich, że ich samolot wyląduje w Edynburgu zamiast na London Stansted, ponieważ pas startowy londyńskiego lotniska zamknięto z powodu śniegu.

Pasażerowie Ryanaira utknęli w Edynburgu po tym, jak zostali skierowani 480 km od ich zamierzonego miejsca docelowego - London Stansted. Całą sytuację opisali jako „przerażającą”, gdyż nie otrzymali żadnego zastępczego środka transportu, który przewiózłby ich do Londynu.

Ryanair pozostawił pasażerów samym sobie

Po wejściu na pokład samolotu w Oslo podróżni byli zszokowani i zdezorientowani, gdy powiedziano im, że wylądują w stolicy Szkocji, gdyż lotnisko London Stansted zamknęło pas startowy z powodu śniegu.

Po wylądowaniu w Edynburgu podróżni siedzieli w samolocie na płycie lotniska przez dwie godziny. W końcu pozwolono im wyjść na lotnisko – tylko po to, aby następnie powiedzieć im, że będą musieli czekać na autobus lub zorganizować własną podróż do domu. Zapewniono ich, że autobus, który zabierze ich do Londynu, przyjedzie za godzinę, ale ich frustracja sięgnęła zenitu, gdy okazało się, opcja podróży zastępczej w ogóle się nie pojawiła.

Wielu pasażerów, w tym rodziny z małymi dziećmi, zostali pozostawieni samym sobie, bez możliwości opłacenia własnej podróży do domu – Ryanair zapewnił później, że pasażerowie otrzymają zwrot kosztów.

Niezadowoleni pasażerowie

35-letnia Nikki Seddon, powiedziała „Edinburgh Live”:

- Całe to doświadczenie było emocjonalnie, fizycznie i finansowo wyczerpujące. W pełni rozumiem, że rzeczy są poza naszą kontrolą, jednak całkowite lekceważenie regularnego informowania pasażerów, zapewniania dalszej podróży i oferowania zwykłego napoju jest niezrozumiałe. Całkowity brak dbałości o klienta, zmuszanie pasażerów do znalezienia rozwiązania dość trudnej sytuacji. Ta sytuacja nie jest winą załogi lotniczej, ale sposób, w jaki została rozwiązana, jest przerażający. Tam było tyle małych dzieci.

Podróżni skarżyli się również, że brakowało personelu, któremu można było zadać pytania i uzyskać wskazówki w czasie tylu godzin niepewności.

Zwodzenie podróżnych

Inny pasażer powiedział:

- Wystartowaliśmy, pokonaliśmy 85 proc. drogi do Stansted według radaru lotu, a następnie skierowaliśmy się do Edynburga. Nie powiedzieli nam tego, aż do momentu, gdy brakowało 45 minut do lądowania. Wylądowaliśmy w Edynburgu i dołączyliśmy do ogromnej linii samolotów. Personel w Edynburgu trzymał nas w samolocie przez dwie godziny na płycie lotniska, zanim w końcu nas wypuścił. Wylądowaliśmy o północy i zostaliśmy wypuszczeni z samolotu o 2 w nocy. Byliśmy ostatnim samolotem, który opuszczali pasażerowie. Gdy weszliśmy na terminal lotniska, zostaliśmy wysłani do biura obsługi klienta Swissport, który powiedziało nam, że są dwie opcje, pociąg o 5 rano, za który płacimy sami, a Ryanair zwraca pieniądze lub czekamy na bezpłatny autobus, który miał się pojawić za godzinę. Wszyscy uwierzyli w pomysł autobusu, dopóki ta godzina nie zamieniła się w dwie godziny, trzy godziny oczekiwania. Rozumiem, że to nie wina personelu w związku z objazdami i problemami z pogodą, ale dalsze wskazywanie na pomysł autobusu, który nigdy się nie pojawi, było przerażające. Czekaliśmy do 6 rano, a wtedy się poddaliśmy i musieliśmy zapłacić za przejazd, potem pociągiem do Londynu, a następnie dwoma kolejnymi pociągami, aby wrócić do domu. Teraz jesteśmy jeszcze w drodze do domu. Autokar miał jechać według personelu 11 godzin, a do 06:00 wciąż zwodzili pomysłem autobusu, jednak 90 proc. pasażerów, którzy utknęli na podłodze lotniska przez całą noc, poddało się i wybrało własną drogę do domu, było naprawdę beznadziejnie.

Zawieszenie lotów na Stansted

Loty na lotnisko Stansted zostały zawieszone po tym, jak duże opady śniegu doprowadziły do zamknięcia jednego z pasów startowych. Rzeczniczka Ryanair powiedziała: „Ze względu na utrzymującą się ciężką śnieżną pogodę w Wielkiej Brytanii, pas startowy na Stansted został tymczasowo zamknięty, zakłócając loty do / z lotniska zeszłej nocy (11 grudnia) / dzisiaj (12 grudnia). Pasażerowie, których to dotyczy, zostali powiadomieni i poinformowani o dostępnych opcjach. Ponieważ śnieżna pogoda utrzymuje się w Wielkiej Brytanii, nasze zespoły ciężko pracują, aby zminimalizować zakłócenia dla klientów, a Ryanair radzi wszystkim klientom lecącym do/z Wielkiej Brytanii dzisiaj (12 grudnia), aby sprawdzili stronę internetową/aplikację Ryanair pod kątem aktualizacji statusu lotu przed podróżą do lotnisko. Szczerze przepraszamy za te zakłócenia związane z pogodą, które są całkowicie poza naszą kontrolą”.

