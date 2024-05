Praca i finanse Bezrobocie w UK rośnie, ale płace idą w górę

Poziom płac w ujęciu realnym w UK rośnie w najszybszym tempie od ponad dwóch lat. Dzieje się tak pomimo ochłodzenia na rynku pracy, które doprowadziło do wzrostu bezrobocia i spadku liczby wakatów. Co wynika z najnowszych danych przekazanych przez ONS? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii?

Rośnie ilość bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. Jak podaje Office for National Statistics ilość osób pozostających bez pracy wzrosła o 166 000 między ostatnimi trzema miesiącami 2023 a pierwszym kwartałem 2024 roku. Tym samym stopa bezrobocia wzrosła z 3,8% do 4,3%. W tym samym okresie zatrudnienie spad ło o 178 000, a kolejnym dowodem na ochłodzenie się rynku pracy w Wielkiej Brytanii był spadek liczby wolnych miejsc pracy o 26 000 do 898 000 w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku.

Przeczytaj też:

Grupa pasażerów wyrzucona z samolotu na lotnisku w Bristolu Breaking News

Sytuacja na rynku pracy w UK

Według danych ONS wskaźnik bierności zawodowej w Wielkiej Brytanii wzrósł do poziomu wynoszącego 22,1% w okresie od stycznia do marca 2024. Dla porównania, w ostatnich kwartale 2023 roku wyniósł on 21,9%. Zasadniczo, liczba osób nieaktywnych zawodowo z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych wzrosła o 20 000 do 2 820 000 w pierwszym kwartale 2024, ustanawiając tym samym nowy rekord.

Rośnie bezrobocie, ale rośnie również wysokość wynagrodzeń. Jeśli idzie o zarobki, to całkowite wynagrodzenie – łącznie z premiami – było o 5,7% wyższe w okresie trzech miesięcy poprzedzających marzec niż w analogicznym okresie w 2023. Wzrost płac, po wyłączeniu premii, pozostał na poziomie 6% Natomiast, biorąc pod uwagę inflację, która mierzy tempo wzrostu cen, płace wzrosły o 2,4%.

Przeczytaj też:

27 nowych kąpielisk w Anglii zostanie otwartych w 2025 Anglia

Prognozy nie są optymistyczne

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w UK w pierwszym kwartale 2024? Liz McKeown, dyrektor ds. statystyk gospodarczych w ONS, stwierdziła, że „wzrost płac realnych utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad dwóch lat”. Jej zdaniem łagodna recesja, która dotknęła brytyjską gospodarkę w drugiej połowie zeszłego roku, miała wpływ na popyt na pracowników, ale wolniej oddziałuje na poziom wynagrodzeń.

Jednocześnie McKeown zaznacza, iż istnieją „wstępne oznaki” wskazujące na to, że brytyjski rynek pracy „ochładza się”. Spadek liczby ofert pracy świadczy o tym najlepiej, choć nadal znajduje się na poziomie wyższym niż przed pandemią. – Wraz ze wzrostem bezrobocia liczba bezrobotnych przypadająca na wakat nadal rośnie, zbliżając się do poziomu obserwowanego przed wystąpieniem Covid-19 – komentuje przedstawicielka ONS.