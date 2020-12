Zakaz wstępu na terytorium UE dla podróżnych z UK możliwy od 1 stycznia. Czy obejmie też Polaków lecących do Polski?

Czy zakaz podróży z UK do UE obejmie Polaków lecących do Polski?

Fot. Getty

Od 1 stycznia 2021 roku osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii mogą nie mieć prawa wstępu do państw Unii Europejskiej, ostrzegła Komisja Europejska. Przyczyną zakazu jest zakończenie okresu przejściowego oraz aktualne zasady unijne dotyczące pandemii.

Po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia o godzinie 23:00 czasu brytyjskiego, osoby podróżujące z UK mogą zostać objęte zakazem wstępu na terytorium państw członkowskich UE, ostrzegła Komisja Europejska. Scenariusz taki jest prawdopodobny z dwóch zbiegających się w czasie powodów.

Zakaz wstępu na terytorium UE dla podróżnych z UK

Pierwszym powodem możliwego zakazu wstępu do UE dla podróżnych z UK jest fakt, że od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania całkowicie opuści unijne struktury i zacznie być traktowana jako kraj znajdujący się poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Drugim powodem ewentualnego zakazu podróży z UK do UE jest pandemia i aktualne zasady obowiązujące w UE. Obecnie w UE obowiązuje zakaz wstępu z większości państw na świecie, znajdujących się poza UE i EOG. Zakaz dotyczy wszelkich podróży niekoniecznych. Wyjątek stanowią podróże z zaledwie ośmiu krajów z niskim wskaźnikiem zachorowalności - do państw tych należą m.in. Australia, Nowa Zelandia i Korea Południowa.

Wyjątki od zakazu wjazdu na teren UE

Komisja Europejska podkreśliła, że nie będzie tu żadnego wyjątku dla Wielkiej Brytanii, jeśli po Nowym Roku UK nie będzie spełniać unijnych kryteriów „niskiego wskaźnika zachorowalności”. Oznacza to, że od 1 stycznia osoby podróżujące z UK do państw unijnych zostaną objęte zakazem wstępu w przypadku wszelkich niekoniecznych podróży. Zakaz wstępu dla podróżnych z UK od 1 stycznia potwierdziła już Norwegia, według Financial Times. Kraj ten nie znajduje się w UE, ale jest członkiem EOG.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami unijnymi, podróże do UE spoza Wspólnoty dozwolone są tylko w określonych przypadkach, np. w celach zawodowych, szczególnie w zakresie służby zdrowia, dyplomacji, rolnictwa i transportu. Dozwolone pozostają również podróże w celu podjęcia lub kontynuowania nauki, w celach przewozowych oraz w pilnych sprawach rodzinnych.

Czy zakaz podróży z UK do UE obejmie Polaków lecących do Polski?

W przypadku gdyby zakaz podróży z UK do UE od 1 stycznia został wprowadzony, należy pamiętać, że nie obejmie on obywateli państw unijnych. Każdy Polak ma niezmienne prawo wstępu na terytorium Polski - nawet z kraju objętego zakazem podróży. Potwierdzają to aktualne informacje zamieszczone na polskich stronach rządowych oraz na stronach straży granicznej, gdzie czytamy, że obywatele Polski, a także ich małżonkowie, dzieci i osoby pozostające pod opieką polskich obywateli, którzy podróżują do PL z kraju niebędącego w UE/EOG (od Nowego Roku również z UK), mają stałe prawo wstępu na terytorium Polski. Prawo wjazdu do Polski pozostaje w mocy nawet wtedy, gdy Polacy lub ich bliscy przybywają z kraju o wysokim wskaźniku zachorowalności na koronawirusa.

W przypadku podróży uznawanych za konieczne, w Polsce obecnie obowiązuje kwarantanna dla większości osób przybywających z krajów spoza UE/EOG. Nie jest jeszcze wiadome, jakie zasady kwarantanny w Polsce będą obowiązywać po 27 grudnia 2020.