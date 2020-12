Podróż do UK po okresie przejściowym. Czy będzie problem z powrotem na Wyspy po świątecznych wyjazdach do Polski?

Fot. Getty

Z końcem 2020 roku kończy się brexitowy okres przejściowy, a z nim - swobodny przepływ osób między UK a UE. Czy wyjeżdżając do Polski w grudniu będzie można bez problemu wrócić na Wyspy po 1 stycznia 2021 - jeśli nie złożyło się jeszcze wniosku o settled status? Oto, co mówią rządowe wytyczne o podróży do UK po okresie przejściowym.

Dnia 31 grudnia o godzinie 23:00 czasu brytyjskiego zakończy się swobodny przepływ osób między UK a UE. Czy oznacza to, że w przypadku krótkiego wyjazdu do Polski jeszcze przed końcem 2020 roku (np. w grudniu na Boże Narodzenie do rodziny) i powrotu do UK już po okresie przejściowym (np. w styczniu 2021), nie wpuszczą nas do UK bez wizy i paszportu, jeśli nie aplikowaliśmy jeszcze o settled status?

Podróż do UK po okresie przejściowym

Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. Zarówno na brytyjskich i polskich stronach rządowych czytamy bowiem, że po okresie przejściowym obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać na teren Wielkiej Brytanii w celu turystycznym. Jednak długość pobytu nie objętego wizą nie będzie mogła przekroczyć 6 miesięcy.

Na stronie rządu UK znajdujemy następujący komunikat: „Obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą nadal mogli podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy. Będziesz mógł przekroczyć granicę Wielkiej Brytanii za pomocą ważnego paszportu”. Z kolei na polskiej stronie rządowej napisano: „Przyjazd na pobyt nieprzekraczający 6 miesiące nie będzie objęty wymogiem posiadania wizy”.

Ponadto, należy pamiętać, że do końca września 2021 roku obywatele UE bez settled status nie będą potrzebowali paszportów przy wjeździe do UK - wystarczy dowód osobisty. Natomiast osoby posiadające settled status nie będą potrzebowały paszport do 2025 roku.

Powyższe informacje zaczerpnięte z oficjalnych stron rząowych pozwalają być przekonanym, że przy powrocie na Wyspy ze świątecznych wyjazdów po Nowym Roku nie powinno być żadnego problemu przy przekraczaniu granicy UK. Problemu tego nie powinny mieć ani osoby, które posiadają już settled status lub o niego aplikowały, ani osoby, które nie zdążyły jeszcze złożyć wniosku.

Podróż do Polski na święta a wniosek o settled status

Podróż do Polski przed końcem 2020 roku i powrót do UK na przykład w styczniu 2021 nie powinien być też problemem przy aplikowaniu o settled status po Nowym Roku. Przypomnijmy, że o settled status można aplikować do 30 czerwca 2021. Podstawowe warunki otrzymania statusu zasiedlenia to zamieszkanie w UK przed 31 grudnia 2020 oraz wykazanie 5 lat pobytu w UK. Przy czym, nie chodzi tu o pobyt ściśle nieprzerwany - bez jakichkolwiek zagranicznych wyjazdów. Aby otrzymać settled status należy wykazać, że w ciągu 5 lat przebywało się w UK co najmniej 6 miesięcy w każdym roku podczas 5 lat mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Warto jednak mieć na uwadze, że o ile sama podróż do UK po okresie przejściowym nie będzie problemem, to od 1 stycznia 2021 w UK nie znajdą zatrudnienia osoby, które nie posiadają wizy pracowniczej lub settled/pre-settled status, lub które nie będą w stanie wykazać, że zamieszkały w UK przed końcem 2020 roku. Pracodawcy nie będą mogli zatrudnić osób, które zamieszkały na Wyspach po okresie przejściowym.