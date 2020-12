Jakie są zasady dotyczące kwarantanny w UK? Co się zmieniło?

Dwutygodniowa kwarantanna obowiązuje większość przyjezdnych w UK, jedynie w Walii od czwartku czas samoizolacji zostaje skrócony do 10 dni. Od 15 grudnia z kolei osoby przyjeżdżające do Anglii będą mogły zapłacić za prywatny test na Covid-19, dzięki któremu skrócą kwarantannę do paru dni.

Zgodnie z postanowieniem brytyjskiego rządu osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić formularz lokalizacyjny ze swoimi danymi kontaktowymi oraz adresem brytyjskim. W przypadku, gdy ktoś nie ma gdzie się zatrzymać, musi zapłacić za zakwaterowanie zapewnione przez rząd.

14-dniowa kwarantanna w UK

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii z krajów, które nie znajdują się na liście „travel corridors”, musimy poddać się 14-dniowej kwarantannie (w Walii 10-dniowej), która rozpoczyna się z dniem przyjazdu. Osoby poddające się samoizolacji nie mogą:

- korzystać z taksówek i transportu publicznego

- chodzić do pracy, szkoły i miejsc publicznych

- mieć gości, za wyjątkiem niezbędnego wsparcia

- wychodzić, aby kupić jedzenie lub inne produkty pierwszej potrzeby, jeśli mogą im w tym pomóc inni.

Kto jest wyłączony z obowiązku kwarantanny?

Od 5 grudnia osoby podróżujące w celach służbowych, które ponownie przyjeżdżają do UK, nie muszą poddawać się kwarantannie. Muszą jednak reprezentować firmę, w której zatrudnionych jest co najmniej 50 osób, i muszą pokazać, że dają biznesową korzyść Wielkiej Brytanii. Do tych osób należą m.in. brytyjscy lub międzynarodowi uznani artyści, pracownicy telewizji, dziennikarze oraz sportowi eksperci.

Opłata za test skracający kwarantannę

Od 15 grudnia osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą mogły skrócić okres kwarantanny co najmniej o połowę płacąc za test na koronawirusa pięć dni po przyjeździe. Koszt testu wynosi od 65 do 120 funtów, a wyniki otrzymuje się w ciągu 24 do 48 godzin. Oznacza to, że osoby, które mają wynik negatywny testu po pięciu dniach, w szóstym dniu mogą zrezygnować z samoizolacji.