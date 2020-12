Kwarantanna w Polsce dla podróżnych. Czy osoby przybywające z Wielkiej Brytanii muszą poddać się izolacji w Polsce?

Fot. Getty

Polski rząd ogłosił nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązują od 28 listopada do 27 grudnia 2020. Czy kwarantanna w Polsce obowiązuje osoby podróżujące z UK? Sprawdź najnowsze wytyczne.

W ostatnich dniach w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady lockdownu. Zmianie uległy między innymi zasady kwarantanny w Polsce dla osób podróżujących zza granicy. Czy kwarantanna w Polsce obejmuje podróżnych z UK?

Kwarantanna w Polsce. Kogo obowiązuje?

Na polskich stronach rządowych widnieje komunikat, że od 28 listopada do 27 grudnia 2020 obowiązują nowe restrykcje, zbiorczo nazwane „Etap odpowiedzialności”. W ramach nowych zasad lockdownu nieznacznej zmianie uległy zasady kwarantanny w Polsce dla podróżujących zza granicy. W związku ze zmianami, a także z rozpoczynającym się sezonem wyjazdów świątecznych, wielu Polaków mieszkających na Wyspach z niepokojem poszukuje informacji o tym, czy w Polsce obowiązuje kwarantanna dla przyjezdnych z UK.

Jak się okazuje zmiany zasad ogłoszone niedawno przez polski rząd nie zmieniają sytuacji osób podróżujących do Polski z UK. Oznacza to, że po przyjeździe do Polski z Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku poddania się kwarantannie. Nie wiadomo jeszcze jakie zasady kwarantanny w Polsce dla podróżujących zza granicy będą obowiązywać od 28 grudnia 2020.

W zasadach opublikowanych na polskich stronach rządowych czytamy, że kwarantanna w Polsce obowiązuje jedynie te osoby, które przybywają do Polski zza granicy będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Do grupy tej nie zalicza się Wielka Brytania. Jednak należy pamiętać, że tylko do końca 2020 roku, a od 1 stycznia 2021 przylot do Polski z UK będzie traktowany jako przekroczenie zewnętrznej granicy UE.

Obecnie przylot z UK do PL nie jest tak traktowany, ponieważ Wielka Brytania nie opuściła jeszcze całkowicie struktur unijnych - do końca okresu przejściowego pozostaje w jednolitym rynku i unii celnej UE, gwarantujących swobodny przepływ ludzi, towarów, pieniędzy i usług. Zmieni się do dopiero po okresie przejściowym, czyli z końcem 2020 roku.