Zadzwoniła pod 999 i udała, że zamawia pizzę. Policja zorientowała się, że kobieta znajduje się w zagrożeniu

Kobieta będąca w zagrożeniu, używał techniki „zamawiania pizzy”, aby skontaktować się policją. Jak dokładnie przebiegło całe zdarzenie?

Pewna kobieta, jadąc autobusem w North Yorkshire, przestraszyła się zachowania jednego z pasażerów i poczuła się zagrożona. Niewiele myśląc, chwyciła za swój telefon komórkowy i wykręciła numer alarmowy 999. Nie chciała jednak dodatkowo rozjuszać mężczyzny, więc udała, że dzwoni zamówić pizzę.

Na całe szczęście, operator, który odebrał nietypowy telefon, domyślił się, że kobieta może potrzebować pomocy, ale nie ma warunków, żeby otwarcie o tym poinformować. Zamiast więc pouczyć kobietę, że pod numerem 999 nie zamawia się pizzy, ale jest to numer alarmowy, operator zaczął zadawać kobiecie pytania, na które mogła odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie” – dzięki temu mógł zorientować się w sytuacji i dowiedział się, że kobieta jest w autobusie i czuje się zagrożona przez jednego z pasażerów.

Ponadto, personel linii alarmowej zaczął też komunikować się z kobietą za pośrednictwem smsów, aby zebrać więcej informacji. Następnie policja użyła lokalizacji internetowej w telefonie kobiety, aby znaleźć autobus, w którym kobieta się znajduje. Po zidentyfikowaniu autobusu, policja zatrzymała pojazd i aresztowała 40-letniego mieszkańca Leeds, a kobiecie zaoferowano ochronę i wsparcie. Do sytuacji doszło we wtorek 5 kwietnia 2022 i od tego czasu mężczyzna został zwolniony z aresztu bez dalszych działań.

When a call 'to order pizza' becomes an urgent plea for help...



We received a 999 call – but when it was answered, the woman on the line said she would like to order a pizza.



Our call handler immediately asked the woman if she was in trouble, to which she confirmed “yes”.