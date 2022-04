Numery alarmowe w UK. Sprawdź gdzie zadzwonić w nagłych wypadkach

Fot. Getty

Numerów alarmowych w UK jest kilka. Warto mieć je pod ręką, aby w razie nagłej niespodziewanej sytuacji szybko wezwać odpowiednią pomoc. Oto lista najważniejszych numerów alarmowych w Wielkiej Brytanii

Pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, pogotowie gazowe i elektryczne, wodociągi – to wszystko miejsca, do których czasem zmuszeni jesteśmy zadzwonić po pomoc. Zdarzają się bowiem nagłe wypadki – i to nie tylko te drogowe, ale także w domu czy w pracy, gdy ktoś nagle zasłabnie lub gdy pojawią się niebezpieczne problemy z instalacją wodną, gazową lub elektryczną. Gdzie wtedy zadzwonić? Oto lista numerów alarmowych w UK, które warto zapamiętać, bo czasem szybkie wezwanie pomocy może uratować komuś nawet życie.

Lista numerów alarmowych UK

Najważniejsze numery alarmowe w UK obejmują pogotowie, NHS, policję, straż pożarną czy inne miejsca i instytucje.

999 – jest to ogólny numer alarmowy w UK; dzwonimy na niego, gdy chcemy wezwać pogotowie ratunkowe (karetkę), policję lub straż pożarną; jest to infolinia bezpłatna

112 – jest to alternatywna dla numeru 999: jest to również ogólny numer alarmowy w UK; dzwonimy na niego, gdy chcemy wezwać pogotowie ratunkowe (karetkę), policję lub straż pożarną; jest to infolinia bezpłatna

111 – numer do NHS w nagłych sytuacjach gdy potrzebujemy pilnej porady lekarskiej, ale sytuacja nie wymaga jednak karetki pogotowia; przykładem takiej sytuacji może być nagły przeszywający ból zęba lub inne problemy zdrowotne, w których nie jest konieczne niezwłoczne przewiezienie na oddział ratunkowy; jest to infolinia bezpłatna

101 – pod ten numer zadzwonimy na policję, jeśli chcemy zgłosić jakiś incydent, który jednak nie wymaga niezwłocznej interwencji funkcjonariuszy; przykładem może być zgłoszenie kradzieży portfela

105 — pogotowie energetyczne w UK (problemy z elektrycznością)

0800 111 999 – pogotowie gazowe w UK (w przypadku nagłych problemów z instalacją gazową, gdy poczujemy ulatniający się gaz)

03457 145 145 – wodociągi i kanalizacja w Anglii

0800 789 321 – zagrożenie terrorystyczne.