Z OSTATNIEJ CHWILI: Izba Gmin zagłosowała ZA umową ws. Brexitu po raz pierwszy!

W Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu właśnie zakończyło się głosowanie nad Withdrawal Agreement Bill (WAB), czyli Ustawą o Porozumieniu ws. Wyjścia z UE. Ustawa została przyjęta przez posłów w drugim czytaniu.

W dzisiejszym głosowaniu w Izbie Gmin brytyjscy posłowie po raz pierwszy oficjalnie zajęli stanowisko w stosunku do umowy brexitowej, którą premier Boris Johnson wynegocjował z Brukselą.

Posłowie zagłosowali za tym, aby rządowy projekt umowy o wystąpieniu przeszedł do kolejnego etapu prac parlamentarnych. Na projektem premiera opowiedziało się 329 posłów, przeciw było 299. Premier zwyciężył zatem większością 30 głosów.

Tym samym premier Boris Johnson osiągnął to, czego przez długi czas nie udało się Theresie May - pierwszy raz brytyjska Izba Gmin poparła umowę ws. Brexitu. Nie jest to oczywiście koniec prac na projektem rządu Borisa Johnsona i przed ratyfikacją umowy pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Jest to jednak niewątpliwie ważny krok ku Brexitowi z umową.

