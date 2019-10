Czym jest Withdrawal Agreement Bill (WAB)? I dlaczego jest ważny dla imigrantów z UE?

Premier Theresa May nie pozostała obojętna na wypowiedź szefa polskiego MSZ, Jacka Czaputowicza, który zasugerował ograniczenie czasowe opcji Backstop do pięciu lat. Jak stwierdził polski minister, alternatywa...

Do Brexitu pozostał rok. Zobacz, jakie obietnice składane przed referendum nie zostały spełnione

Został zaledwie rok do Brexitu i jest to dobry czas na to, aby zapytać o to, czy obietnice składane przez zwolenników wyjścia z Unii przed referendum zostały spełnione oraz czy pesymistyczne założenia...