PILNE: Posłowie zablokowali dalsze prace nad umową Johnsona. Czeka nas opóźnienie Brexitu?

W drugim głosowaniu dzisiejszego wieczoru, brytyjscy posłowie odrzucili wniosek rządowy dotyczący dalszego harmonogramu prac nad pełnym wdrożeniem WAB, ustawy, która wprowadziłaby w życie umowę premiera Johnsona wynegocjowaną z Unią Europejską.

Po pierwszym dzisiejszego wieczoru - i wygranym przez premiera - głosowaniu, w którym Izba Gmin po raz pierwszy poparła umowę ws. Brexitu, parlamentarzyści odbyli drugie głosowanie - tym razem nad wnioskiem o przyspieszone prace nad wprowadzeniem w życie umowy brexitowej jeszcze przed 31 października. Drugie głosowanie premier już jednak przegrał.

Wniosek rządowy dotyczący przyspieszonego harmonogramu prac nad ustawą mającą zaimplementować umowę brexitową do brytyjskiego prawa został odrzucony przez Izbę Gmin. Za wnioskiem gabinetu opowiedziało się 308 posłów, a przeciw było 322. Boris Johnson przegrał zatem liczbą 14 głosów. Porażka ta jest o tyle znacząca, że teraz coraz bardziej prawdopodobne staje się opóźnienie Brexitu.

Boris Johnson zapowiedział dzisiaj, że wycofa projekt ustawy i rozpisze przedterminowe wybory parlamentarne, jeśli przegra w Izbie Gmin. Jednak przemawiając po głosowaniach, premier nie wspominał już o wcześniejszych wyborach. Mimo porażki w drugim głosowaniu, premier ostatecznie cieszył się z wygranej w pierwszym głosowaniu, w którym posłowie po raz pierwszy zagłosowali za umową ws. Brexitu. Celebrując zwycięstwo, którego Theresa May nigdy nie odniosła, Boris Johnson mówił.:

„Czy mogę w odpowiedzi powiedzieć, jak jest to miłe, a nawet radosne, że po raz pierwszy w tej długiej sadze Izba rzeczywiście podjęła się wspólnej odpowiedzialności, zjednoczyła się i przyjęła umowę?” - mówił premier. - „Gratuluję szanownym członkom całej Izby skali naszego wspólnego osiągnięcia, ponieważ zaledwie kilka tygodni temu mało kto wierzył, że możemy ponownie otworzyć umowę o wystąpieniu, nie mówiąc już o zniesieniu backstopu - tak właśnie mówili” - kontynuował Johnson. - „I z pewnością nikt nie pomyślał, że możemy uzyskać zgodę Izby na nową umowę i nie powinniśmy przeoczyć znaczenia tego momentu”.

„Składam wyrazy szczególnego uznania tym członkom Izby, którzy byli sceptyczni, mieli trudności i wątpliwości, ale postanowili przedłożyć interes narodowy nad wszelkie inne względy. Muszę wyrazić rozczarowanie, że Izba ponownie głosowała za opóźnieniem, zamiast za harmonogramem, który gwarantowałby, że Wielka Brytania będzie w stanie opuścić UE 31 października z umową. Teraz mamy do czynienia z dalszą niepewnością i UE musi zdecydować, jak odpowiedzieć na wniosek Parlamentu o opóźnienie. Pierwszą konsekwencją, panie marszałku, jest to, że rząd musi obrać jedyny odpowiedzialny kierunek i przyspieszyć nasze przygotowania do no deal” - dodał Boris Johnson, strasząc na koniec możliwością twardego Brexitu.

