Z OSTATNIEJ CHWILI: Boris Johnson zwróci się z pisemną prośbą do UE o przedłużenie terminu Brexitu, ale jej nie podpisze - podało Downing Street

Po przegłosowaniu przez Izbę Gmin poprawki Letwina Boris Johnson do północy z soboty na niedzielę zwróci się z pisemną prośbą do Unii Europejskiej o przesunięcie terminu Brexitu, jednak pisma nie podpisze – podało BBC powołując się na źródło Downing Street.

Po tym, jak parlament brytyjski na nadzwyczajnym sobotnim posiedzeniu zagłosował za przyjęciem poprawki Letwina wstrzymującej poparcie dla umowy brexitowej Borisa Johnsona, premier został prawnie zobowiązany do poproszenia UE o przesunięcie terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 roku. W związku z czym musi poprosić o to Unię na piśmie do północy.

Jak podało BBC powołując się na źródło Downing Street – premier do północy wyśle pismo do Unii Europejskiej, w którym zawarta będzie prośba o przesunięcie terminu Brexitu, jednak nie będzie ona podpisana przez Borisa Johnsona. Do pisma z kolei będzie załączony drugi list – podpisany przez premiera – w którym wyrazi on swoją nadzieję na to, że opóźnienie terminu okaże się pomyłką.

Boris Johnson został w sobotę zobowiązany przez prawo do zwrócenia się z prośbą do Unii o przesunięcie terminu Brexitu po tym, jak parlamentarzyści stosunkiem głosów 322 do 306 poparli poprawkę Letwina.

Poprawka ta wstrzymała sobotnie głosowanie nad nową umową ws. Brexitu wynegocjowaną przez Johnsona, aby mogły zostać przyjęte i wejść w życie odpowiednie ustawy. Dzięki temu Wielka Brytania zabezpieczy się przed sytuacją, w której po ewentualnym poparciu przez parlamentarzystów umowy, która następnie nie przeszłaby procesu legislacyjnego do końca października, doszłoby do przypadkowego twardego Brexitu.

Biorąc jednak pod uwagę popartą wcześniej przez Izbę Gmin ustawę Benna, premier został przez nią zobowiązany do poproszenia o przesunięcie terminu Brexitu, w przypadku nieprzegłosowania nowej umowy przez parlament brytyjski.

Premier po przegranym głosowaniu, w którym posłowie poparli poprawkę Litwina, powiedział, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi niezbędną legislację, dzięki czemu Izba Gmin będzie mogła zagłosować nad umową i dodał przy tym, że nie zamierza prosić UE o przesunięcie terminu Brexitu.

Boris Johnson mimo swojej niechęci jest jednak zmuszony do wystąpienia do Unii z taką prośbą w sobotę do północy, gdyż tak nakazuje mu prawo. Pierwszy list z prośbą o opóźnienie Brexitu wysłany przez premiera będzie zaadresowany do Donaldta Tuska.

