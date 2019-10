Z OSTATNIEJ CHWILI: Setki tysięcy osób wyszło na ulice domagając się drugiego referendum ws. Brexitu

Sprawdzają się przewidywania ekspertów, którzy twierdzili, że kurs funta będzie się wahał. Jest to wpływ braku porozumienia w sprawie granicy irlandzkiej, co uniemożliwia zawarcie umowy między Wielką Brytanią,...

Brytyjski parlament przyjął ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Cel – uniknięcie NO DEAL 12 kwietnia

Wczoraj późnym wieczorem Izba Gmin przyjęła ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Co prawda premier już w zeszłym tygodniu zapowiedziała, że zawnioskuje do UE o wydłużenie Brexitu do 30...