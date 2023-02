Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osoby

Trudno jest w skali kraju tak zróżnicowanego i tak dużego, jak Wielka Brytanii wskazać minimalną sumę pieniędzy, która pozwoli na spełnienie minimalnych potrzeb człowieka. Dwie organizacje charytatywne podjęły się jednak tego zadania. Przyjrzymy się bliżej ich ustaleniom.

Tygodniowy koszt egzystencji na elementarnym poziomie w UK został skalkulowany na poziomie 120 funtów dla osoby dorosłej i 200 funtów dla pary. Co uwzględniono w tej sumie? Koszyk zawierający „niezbędne produkty/usługi” został sporządzony wspólnie przez Joseph Rowntree Foundation (JRF) i Trussell Trust i składa się na niego 37 funtów tygodniowo przeznaczanych na jedzenie dla osoby dorosłej lub 67 funtów na parę, 35 funtów/44 funty na opłacenie rachunków za energię; 16 GBP/32 GBP na szeroko pojętą logistykę (bilety komunikacyjne etc etc ) i 13 GBP/23 GBP na „inne”, czyli choćby przybory toaletowe, płyn do mycia naczyń, pastę do zębów, strzyżenie włosów i opłaty bankowe (23 GBP). Rachunki za wodę, telefony i internet oraz ubrania razem stanowią kolejne 20/31 funtów tygodniowo, jak wyliczono na łamach „Guardiana".





Za ile można „wyżyć” w UK?

To dużo, to mało, a może w sam raz? Czy za takie pieniądze da się przerwać w Londynie, w szkockiej wiosce, w Liverpoolu, w Birmingham, Bath, w hrabstwie Yorkshire, Bedfordshire? Nie sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie i chyba nie ma sensu podejmować takiej próby. Podkreślmy, że mamy do czynienia z pewną uśrednioną wartością, która w skali lokalnej czy regionalne może wydawać się adekwatna bądź zbyt niska (raczej nie za wysoko...). Przede wszystkim może ona służyć jako pewien punkt odniesienia w dyskusji choćby o wysokości benefitów.

I właśnie, od kwietnia 2023 świadczenia z tytułu Universal Credit zostaną podniesione do poziomu 85 funtów tygodniowo dla osoby dorosłej w wieku powyżej 25 lat. W swoich założeniach właśnie taka kwota ma pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. W zestawieniu z wyliczeniami JRF i Trussell Trust nieco odstaje ona od przytoczonych wyżej wyliczeń — różnica sięga 35 funtów w przypadku pojedynczej osoby i 66 GBP dla pary.

Jak wyliczenia Joseph Rowntree Foundation (JRF) i Trussell Trust mają się do rzeczywistości?

W związki z tym, jak podaje „Guardian”, przodujące brytyjskie organizacje charytatywne zajmujące się zwalczaniem ubóstwa wezwały do zmiany prawa w UK w celu naprawy „niesprawnego” brytyjskiego systemu opieki społecznej po tym, jak badania wykazały, że podstawowe świadczenia przyznawane gospodarstwom domowym o niskich dochodach są co najmniej o 140 funtów miesięcznie niższe od rzeczywistych kosztów żywności, energii i codziennych wydatków.

Fundacja Josepha Rowntree i sieć banków żywności Trussell Trust trzymają się stanowiska, iż świadczenia socjalne w ich obecnej wysokości okazały się głównym motorem eksplozji ubóstwa i zmusiły do korzystania z banków żywności w ostatnich miesiącach tysiące mieszkańców Wysp.

Kryzys kosztów życia ujawnił katastrofalną długoterminową erozję wysokości świadczeń

Dyrektor naczelny JRF, Paul Kissack, powiedział, że „tak zwana” sieć bezpieczeństwa socjalnego jest kompletnie nieadekwatna do ekonomicznej rzeczywistości na Wyspie. „Z milionami gospodarstw domowych o niskich dochodach pozbawionych podstawowych artykułów, takich jak żywność i ogrzewanie, a korzystanie z banków żywności na rekordowym poziomie, oczywiste dla mnie jest, że system zawodzi” – powiedział.

Kryzys kosztów życia ujawnił katastrofalną długoterminową erozję świadczeń, których wartość realnie spadła do najniższego poziomu od 40 lat w wyniku zamrożeń i cięć. Doprowadziło to do szerzącego się braku bezpieczeństwa żywnościowego, głodnych dzieci pojawiających się w szkołach oraz zjawiska narażania zdrowia przez osoby niepełnosprawne i starsze, ponieważ nie stać ich na opłacenie rachunków za energię.

„Czas zbudować system przetestowany pod kątem potrzeb”

„Czas zbudować system przetestowany pod kątem potrzeb – w którym wsparcie otrzymywane przez ludzi jest powiązane z rzeczywistymi kosztami niezbędnych rzeczy. System, w którym każda rodzina ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby przeżyć, a jako naród odeślijmy do historii plagę ludzi, którzy muszą pomijać posiłki lub wyłączać ogrzewanie, aby przeżyć” - podsumował Kissack.

