Ryanair ostrzega mieszkańców Wysp przed chaosem na lotniskach w UK i podwyżką cen biletów

Michael O’Leary stwierdził, że tego lata prawdopodobnie dojdzie do zakłóceń w podróżach lotniczych, które będą spowodowane kontynuacją strajków we Francji, wojną na Ukrainie, a także rekordową rezerwacją lotów.

Szefostwo Ryanaira ostrzega mieszkańców Wysp przed tym, że najprawdopodobniej czeka ich kolejne lato pełne chaosu na lotniskach. Michael O’Leary zauważył, że zakłócenia prawdopodobnie dotkną podróżnych opuszczających brytyjskie lotniska z powodu kontynuowania strajków we Francji i zwiększonego ruchu.







2023 będzie rokiem przełomowym

Tanie linie lotnicze stwierdziły, że rok 2023 będzie „rokiem przełomowym”. Wymagałoby to od wszystkich części branży lotniczej „dołożenia wszelkich starań, aby ograniczyć opóźnienia w kontekście bieżących problemów z przestrzenią powietrzną wywołanych wojną na Ukrainie, dodatkowymi samolotami w systemie, możliwymi akcjami protestacyjnymi, bieżącymi wyzwaniami kadrowymi, zmianami systemowymi oraz powrotem popytu z Chin i Dalekiego Wschodu”.

Michael O’Leary zauważył:

- Zbliżenie się do poziomów ruchu sprzed pandemii nie będzie łatwe. Przywrócenie prawie 90 procent ruchu z 2019 roku latem 2022 roku spowodowało ogromne trudności.

Kolejki na lotniskach

Wielu mieszkańców Wysp niechętnie będzie wspominać lato 2022, kiedy to na lotniskach pojawiły się ogromne kolejki do kontroli bezpieczeństwa, opóźnienia, a nawet odwołania lotów w ostatniej chwili. Niektórzy podróżni utknęli za granicą na parę dni bez dostępu do dalszych informacji.

Na podróże w miesiącach letnich będzie miała największy wpływ – zdaniem szefa Ryanaira - akcja strajkowa francuskich kontrolerów ruchu lotniczego, którzy już w tym tygodniu zorganizowali protesty, a w lecie możemy spodziewać się kolejnych.

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego

Pracownicy ruchu lotniczego już teraz wyrażają swoje niezadowolenie, a w czwartek rozpoczęli protest po ujawnieniu planów podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Masowy strajk wpłynął na transport w całym kraju.

- Francuzi zwykle czekają z rozpoczęciem strajku do marca lub kwietnia. W tym roku zaczynają w czwartek, bo nie są zadowoleni z reform emerytalnych prezydenta Macrona. Wiele lotów zostało odwołanych w ramach trwającej francuskiej akcji strajkowej – powiedział O’Leary.

Z kolei rzecznik EasyJet powiedział:

- Poinformowano nas, że w środę, 18 stycznia we Francji od 19:00 do piątku, 20 stycznia do 7:00 odbędą się krajowe strajki, które wpłyną na usługi w transporcie, podróże lotnicze i kolejowe. Jeśli masz zamiar podróżować do lub z Francji w tym okresie, sprawdź status swojego lotu przed wyjazdem na lotnisko.

O’Leary chce, aby Komisja Europejska oddzieliła górną i dolną przestrzeń powietrzną w celu ochrony operacji. Powiedział:

- W rzeczywistości używają minimalnych poziomów usług we Francji, aby zapewnić obsługę 80 proc. francuskich lotów krajowych i krótkodystansowych.

Problemy przez wojnę na Ukrainie

O’Leary zauważył też, że wojna na Ukrainie odbije się na liniach lotniczych, które muszą omijać pewne przestrzenie powietrzne i znajdować nowe trasy. Dyrektor generalny Ryanaira skomentował:

- Wszystkie długodystansowe samoloty latające do Azji muszą teraz latać wokół Niemiec i Rumunii, nad Iranem, ponieważ nie mogą latać nad Rosją. Tak więc istnieje realna presja wywierana na Niemcy, północne Włochy i tego rodzaju korytarze, a to będzie wyzwanie.

Rekordowe rezerwacje w Ryanairze

Ryanair ogłosił rekordową liczbę rezerwacji generowanych przez brytyjskich konsumentów planujących podróże zagraniczne na Wielkanoc i lato. Irlandzkie linie lotnicze w ubiegły weekend sprzedały aż 2,03 mln biletów. O’Leary powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej w londyńskim City:

- Tak, jest tam dużo tanich miejsc, ale nie jest to związane z wyprzedażą biletów. Po prostu wydaje się, że mamy do czynienia z bardzo dużym popytem. Ludzie martwią się, że latem ceny wzrosną – i myślę, że tak będzie. Ludzie wcześnie rezerwują podróże wielkanocne i letnie.

Wzrost cen biletów lotniczych

O'Leary powiedział, że spodziewa się, że średnie ceny biletów lotniczych wzrosną w tym roku o „wysokie pojedyncze cyfry” w ujęciu procentowym w porównaniu z 2022 rokiem. Szef irlandzkich linii lotniczych nie wierzy, że taryfy tak niskie jak 9,99 funtów powrócą „przez następny rok lub dwa” z powodu wysokich cen ropy.

Dobre wyniki rezerwacji przypisał - pomimo kryzysu kosztów utrzymania - ludziom, którzy zdecydowali się „oszczędzać i oszczędzać”, gdzie indziej, aby „zabezpieczyć swoje wakacje”.

