Sprzątacz oniemiał, gdy znalazł 50 000 funtów w koszu w toalecie firmy. Teraz dostanie gigantyczną nagrodę

Chamindu Amarsinghe sprzątał łazienkę na parterze budynku firmy telewizyjnej w Melbourne w Australii, gdy znalazł ukryte w koszu pieniądze. Mężczyzna powiadomił policję i przekazał jej pieniądze, w przeliczeniu o wartości 50 000 funtów, a po trzech latach dostał za to olbrzymią nagrodę.

Chamindu Amarsinghe czyścił łazienkę na parterze w budynku firmy telewizyjnej w Melbourne w Australii, kiedy znalazł ukryte w koszu sanitarnym pieniądze. Mężczyzna natychmiast zadzwonił do swoich szefów, aby poinformować ich o znalezisku, zanim wezwano policję i przekazano pieniądze.





Pieniądze znalezione w toalecie

Mężczyzna powiedział „Herald Sun”:

- Było ich zbyt wiele, aby zliczyć – myślałem, że ktoś robi mi psikusa. Ale kiedy dotknąłem banknotów – wszystkie żółte i zielone – zdałem sobie sprawę, że to prawdziwe pieniądze.

Następnie policja i hydraulik wyciągnęli pieniądze o wartości 935 funtów z rur w toalecie. Wyjaśniając Chamindu powiedział, że jego pierwszą myślą było poinformowanie władz.

- Pomyślałem tylko: „To nie są moje pieniądze, więc nie mogę ich zabrać. Co do diabła robią tutaj te pieniądze ”. Ktoś mógł je tam położyć i planował po nie wrócić. Nie chciałem, żeby wrócili po nie i stwierdzili, że zniknęły i przyszli później po mnie.

Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie, w jaki sposób „łup” się tam znalazł i, chociaż nikt się nie zgłosił, udało im się powiązać pieniądze z człowiekiem z Sydney, Emeraldem Nguyenem, donosi „The Sun”.

Oskarżono go o wpływy z przestępstwa w związku z tajemniczym zdobyciem gotówki, ale zarzuty wobec niego zostały później wycofane. Nguyen podpisał również zawiadomienie o porzuceniu, oświadczając, że nie odgrywa żadnej roli w zdobyciu gotówki.

Ogromna nagroda

Po trzech latach oczekiwania na odebranie gotówki, Chamindu został poinformowany przez sędziego, Michaela Smitha, że ​​będzie mógł zatrzymać (w przeliczeniu) 40 000 funtów ze swojego znaleziska.

Sędzia powiedział:

- Nie ma powodu, dla którego taka uczciwość miałaby pozostać bez nagrody.

Szczęśliwy sprzątacz nazwał te pieniądze „błogosławieństwem”, dodając:

- Chcę po prostu normalnie żyć, znaleźć pracę w IT i spełnić to marzenie.

Czy można zatrzymać pieniądze znalezione na ulicy?

Przypadek Chamindu Amarsinghe prowokuje do pytania, jak w Wielkiej Brytanii wyglądają przepisy dotyczące znalezionej gotówki na przykład na ulicy. Co ciekawe „Daily Mirror" powołując się na opinię firmy prawniczej zwraca uwagę, że w przypadku "porzucenia" pieniędzy, taką gotówkę znalezioną na ulicy można zatrzymać w świetle brytyjskiego prawa. Sęk w tym, że realistycznie patrząc nikt po prostu nie porzuca swoich pieniędzy.

"Jeśli wierzysz, że dany przedmiot, który znalazłeś został porzucony, to zatrzymanie pieniędzy nie jest kradzieżą" - cytujemy za "Mirrorem" wypowiedź rzecznika firmy Slater & Gordon. "Oczywiście, jeśli tym przedmiotem jest jakaś suma pieniędzy, to rozsądnym byłoby założenie, że zostały zgubione lub upuszczone w wyniku jakiegoś przypadku lub innego wydarzenia, zatem nie zostały porzucone".

W związku z tym podnosząc pieniądze z ulicy można zostać oskarżonym o kradzież przez znalezienie ("theft by finding"). Aby ten zarzut udowodnić należy uznać podejrzanego winnym bycia nieuczciwym w oczach "rozsądnych i uczciwych" ludzi oraz tego, że sam sprawca wiedział, że postąpił nieuczciwie.

Co zrobić, gdy znajdziemy pieniądze?

W takim razie, co należy zrobić, jeśli znajdziemy pieniądze? Otóż najrozsądniejszym wyjściem jest zgłoszenie tego na policję. Jeśli natomiast nikt nie zgłosi się po "zgubę", to w świetle prawa znalazca może zachować pieniądze. Dzieje się to oczywiście po pewnym czasie - w Lancashire trzeba czekać 28 dni, podczas gdy w West Midlands jest to sześć tygodni. Z kolei w przypadku Chamindu Amarsinghe żyjącego w Australii, konieczne było 3-letnie czekanie. Chociaż nawet po trzech latach zaskoczenie znalazcy było ogromne.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Buty na wysokim obcasie, brudna bielizna - Szokujące wideo pokazuje, co znajduje się w darach dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Z grzybem w wynajmowanych mieszkaniach walczy połowa najemców. Prawo Awaaba musi być rozszerzone na sektor prywatny

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Podatek turystyczny UE może uderzyć Brytyjczyków po kieszeni. Wyspiarze przestaną masowo latać do Hiszpanii na wakacje?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!