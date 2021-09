Wyjazd do UK po Brexicie - zasady obowiązujące po 1 stycznia 2021 roku

Przyjazd z Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie - co trzeba wiedzieć, o czym należy pamiętać?

Co 1 stycznia 2021 roku i po zakończeniu "okresu przejściowego" zmieniło się w kwestii podróżowania do UK? Co trzeba wiedzieć na ten temat? Jak wyglądają procedury związane z podróżą w celach służbowych, a jak jest w przypadku odwiedzin u rodziny w UK? Oto wszystko, co na ten temat powinniście wiedzieć!

Jeszcze przez miesiąc, do 1 października 2021 roku, można podróżować do UK "na dowodzie osobistym", zasadniczo tak, jak to miało miejsce przed Brexitem. Jednak co zmienia się wraz z końcem września? Odpowiadając jednym zdaniem - do przekroczenia granicy wystarczy wówczas aktualny paszport, nie będzie potrzeby wyrabiania żadnej wizy, jeśli będzie to wizyta turystyczna, bądź u rodziny. Po więcej szczegółów i konkretnych informacji w związku z tym tematem zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, który opracowaliśmy na podstawie najnowszych i oficjalnych wytycznych, które są dostępne na stronach rządowych GOV.

Co jest potrzebne, aby przekroczyć granicę UK po Brexicie?

Obywatele krajów UE (w tym Polacy), krajów EOG i Szwajcarzy mogą podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy. Aby przekroczyć granicę brytyjską muszą posiadać unijny paszport, którego ważność wygasa za mniej niż 6 miesięcy. Jeśli jesteś również członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii to będziesz mógł również wjechać do Wielkiej Brytanii zgodnie z tymi zasadami. Nie będzie trzeba załatwiać żadnych dodatkowych formalności, ani wyrabiać wizy! Co więcej, obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą nadal korzystać z automatycznych bramek ePassport, aby przejść przez granicę po przybyciu. To jednak nie wszystko!

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 października 2021 roku. Od tego dnia do przekroczenia brytyjskiej granicy i wjechania do UK nie będzie można użyć dowodu osobistego kraju należącego do UE, EOG ani szwajcarskiego dowodu osobistego. Od tej reguły funkcjonują jednak liczne wyjątki. Kto może nadal używać krajowego dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii (do co najmniej 31 grudnia 2025 roku)?

osoby posiadające settled status lub pre-settled status

osoby, które złożyły wniosek w ramach EU Settlement Scheme, ale nie otrzymały jeszcze decyzji

osoby mające zezwolenie rodzinne w ramach EU Settlement Scheme

osoby mające zezwolenie dotyczące pracownika przygranicznego

osoby mające zezwolenie S2 Healthcare Visitor

osoby dostarczające usługi w roli Swiss Service Provider

osoby mające pozwolenie na pracę przygraniczną

Obywatele brytyjscy mogą nadal używać gibraltarskiego dowodu tożsamości, aby podróżować do Wielkiej Brytanii. Obywatele Irlandii mogą nadal korzystać z karty paszportowej, aby podróżować do Wielkiej Brytanii.

Jeśli jesteś członkiem rodziny osoby spoza UE, EOG lub Szwajcarii potrzebujesz ważnego paszportu krajowego oraz jednego z poniższych:

zezwolenia rodzinnego w ramach EU Settlement Scheme

zezwolenia rodzinnego EOG wydanego w Wielkiej Brytanii

biometrycznej karty pobytu wydaną w Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś osobą z kraju spoza EOG:

Twój paszport (i wiza, jeśli ją posiadasz) zostanie sprawdzony podczas kontroli granicznej. Zwykle zostaniesz zapytany dlaczego przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii. Możesz skorzystać z pasów imigracyjnych i automatycznych bramek ePassport, jeśli pochodzisz z:

Australii

Kanady

Japonii

Nowej Zelandiii

Singapuru

Korei Południowej

USA

Podróżowanie w ramach Common Travel Area (CTA):

Wspólny Obszar Podróży (CTA) składa się z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Zależności Korony (Jersey, Guernsey i Wyspa Man). Jeśli podróżujesz do Wielkiej Brytanii w ramach CTA, obowiązują różne wymagania dotyczące dokumentów.

O co może cię poprosić Border Force?

Gdy w 2021 roku (od 1 października) będziecie chcieli przyjechać w odwiedziny do UK wystarczy pokazać aktualny polski paszport. Możesz również zostać poproszony przez Border Force o udowodnienie, że:

odwiedzasz UK w celach turystycznych

jesteś w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu podczas podróży (lub uzyskać fundusze od kogoś innego na wsparcie)

zorganizowałeś zakwaterowanie na czas swojego pobytu

jesteś w stanie zapłacić za swój powrót lub dalszą podróż (lub masz fundusze od kogoś innego)

po zakończeniu wizyty opuścisz Wielką Brytanię

Podróże służbowe do Wielkiej Brytanii

Jeśli jesteś obywatelem krajów należącego do UE, EOG lub Szwajcarii podróżującym do Wielkiej Brytanii w ramach krótkiej podróży służbowej, nie musisz ubiegać się o wizę. W ramach nowego brytyjskiego systemu imigracyjnego możesz nadal odwiedzać w większości przypadków możesz pozostać w UK do 6 miesięcy. Możesz uczestniczyć w szerokiej gamie działań, w tym w działaniach związanych z prowadzeniem biznesu, takich jak spotkania, eventy i konferencje. W tym okresie możesz wielokrotnie przekraczać brytyjską granicę.

Jako osoba przyjeżdżająca w celach biznesowych do UK nie możesz:

wykonywać płatną lub nieodpłatną pracę dla brytyjskiej firmy lub jako osoba samozatrudniona

odbyć praktyki lub stażu

sprzedawać towarów lub dostarczać usług

Więcej na ten temat przeczytasz na oficjalnej stronie GOV: Visit the UK on a business trip

Po wszelkie szczegóły w związku z tą tematyką odsyłamy na oficjalną stronę brytyjskiego rządu: "Visiting the UK: information for EU, EEA and Swiss citizens"