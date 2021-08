Jak sprawdzane są osoby na kwarantannie w UK? Co mówią o tym Polacy?

Co mówi na ten temat strona rządowa?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami przyjezdni z krajów znajdujących się na liście amber, którzy nie są zaszczepieni, podlegają obowiązkowi 10-dniowej kwarantanny w Wielkiej Brytanii. Jakiej zatem mogą spodziewać się formy sprawdzania ich w czasie izolacji?

Polska od początku wprowadzenia systemu sygnalizacji świetlnej niezmiennie znajduje się na liście amber, z czym związany jest obowiązek poddania się kwarantannie wśród niezaszczepionych podróżnych po przyjeździe do UK.

Kontrola na kwarantannie w UK

Na stronie rządowej opublikowano poradnik dla tych, którzy znajdują się w trakcie 10-dniowej izolacji w Wielkiej Brytanii dotyczący tego, jak są przeprowadzane kontrole osób odbywających kwarantannę.

Ci, którzy posiadają aplikację NHS Test and Trace mogą spodziewać się kontroli dokonywanych przez telefon, za pomocą wiadomości tekstowych, maili czy wizyt bezpośrednich.

Zgodnie z gov.uk osoby, które poddają się kwarantannie po powrocie z zagranicy, codziennie mogą być sprawdzani za pomocą NHS Test and Trace i muszą potwierdzić, że przestrzegają wymaganych zasad. Ponadto może być także przeprowadzona wizyta domowa przez kogoś w imieniu NHS Test and Trace. W przypadku złamania zasad kwarantanny grozi kara nawet do 10 000 funtów.

Telefonu od osób sprawdzających z NHS Test and Trace możemy spodziewać się z numeru 0300 123 2008, przy czym potwierdzić musimy swoją datę urodzenia i podać imię i nazwisko.

O co nie poproszą nas osoby z NHS Test and Trace?

Osoby, które dzwonią lub piszą do nas w ramach NHS Test and Trace:

- nigdy nie proszą o wybranie numeru o podwyższonej opłacie, aby z nami porozmawiać (na przykład te zaczynające się od 09 lub 087)

- nigdy nie proszą o dokonanie jakiejkolwiek formy płatności lub zakupu dowolnego produktu

- nigdy nie proszą o dane naszego rachunku bankowego

- nie proszą o nasze dane do logowania na portalach społecznościowych

- nie proszą o hasła lub kody PIN, ani o ustawienie haseł lub kodów PIN przez telefon

- nie proszą o ujawnienie jakichkolwiek informacji osobistych lub medycznych

- nie udzielają porad medycznych dotyczących leczenia wszelkich potencjalnych objawów Covid-19

- nie proszą o pobranie dowolnego oprogramowania na komputer lub przekazanie im kontroli nad komputerem, smartfonem lub tabletem

- nie proszą o wejście na dowolną stronę internetową, która nie jest stroną rządową ani stroną NHS.

Sprawdzanie bezpośrednie osób na kwarantannie

Osoby, które w ramach NHS Test and Trace przeprowadzają sprawdzanie bezpośrednie osób będących na kwarantannie, przychodzą pod adres wskazany przez nas w formularzu lokalizacyjnym (passenger locator form) i przestrzegają zasad dystansu.

Jak zidentyfikować osoby wizytujące?

Po pierwsze pracownicy ci mają specjalne uniformy NHS Test and Trace. Przedstawiają się i okazują kartę identyfikacyjną, na której znajduje się ich imię i nazwisko, rola i pracodawca.

Czego spodziewać się od osoby sprawdzającej?

Osoba sprawdzająca nas w czasie odbywania kwarantanny poda nasze imię i nazwisko i poprosi o potwierdzenie naszej tożsamości. Zada nam także kilka pytań dotyczących tego, czy przestrzegamy zasad izolacji i poda nam dodatkowe informacje lub zalecenia, gdy będzie to konieczne.

Jakie są doświadczenia Polaków po kwarantannie?

Polacy, którzy odbyli kwarantannę w UK dzielą się chętnie swoimi doświadczeniami na portalach społecznościowych. Zapytani o to, jak często i czy w ogóle byli kontrolowani, wielu z nich odpowiada twierdząco. Zdecydowana większość otrzymywała telefon drugiego dnia po przylocie na Wyspy, a trzeciego składano im wizytę.