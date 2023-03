„Wygrałam 70 mln w EuroMillions, ale nie powiedziałam jeszcze o tym rodzinie”

Pewna Brytyjka powiedziała na TikToku, że stała się milionerką, jednak nie poinformowała jeszcze o tym swojej rodziny. Elle Bell twierdzi, że wygrała 70 mln funtów w EuroMillions miesiąc temu i nadal opracowuje plan, jak wydać swoje pieniądze.

Elle Bell opublikowała na TikToku filmik, na którym wyjaśnia historię swojej wielkiej wygranej w EuroMillions, a także, jakie ma plany w związku z tak ogromną sumą pieniędzy.







Nie powiedziała rodzinie o wygranej na loterii

Post Elle Bell z 13 stycznia ma już 55 400 polubień i przyciąga coraz większą uwagę. Kobieta twierdzi, że nie powiedziała rodzinie o wygranej w EuroMillions, ale ma ogromne plany, jak wydać tak duże pieniądze. Mówi, że za gotówkę chce przede wszystkim kupić dom i na dobre skończyć z wynajmowaniem mieszkania.

- Nikomu o tym nie mówiłam i trzymałam to w tajemnicy przed rodziną, ale wygrałam w EuroMillions. Miesiąc temu wygrałam w EuroMillions i próbuję to uporządkować, mam plan. Życie jest teraz inne, to już nie wynajem, szukam kredytu hipotecznego. To po prostu szalone, pomyślałam, że powiem mojej rodzinie, będę robiła posiłki, Selfridge's, ale powstrzymałam się, byłam tutaj w domu, nie wydaliśmy zbyt wiele – powiedziała tiktokerka.

Pieniędzy nie można przelać na normalne konto bankowe?

Gwiazda TikToka powiedziała również swoim fanom, że najbardziej zaskakującą częścią jej wygranej jest to, że pieniędzy nie można przelać na jej konto bankowe. Kobieta dodała, że National Lottery poinformowało ją, iż jej gotówka będzie musiała zostać wpłacona do banku o nazwie Coutts & Co – ponieważ nie można jej przelać do "normalnego banku".

- Nie mam jeszcze dużej części, musi trafić do [innego] banku. Nie mogę nawet korzystać z mojego banku Barclays, zapomnijcie o moim Monzo, nie mogę korzystać z żadnego high-street Bank. Musiałam mieć osobę od spraw finansowych, która to załatwiła, to szaleństwo – powiedziała kobieta.

Nieprawdopodobne zwierzenia na TikToku

O tym, że na TikToku chodzi o przyciągnięcie uwagi innych za wszelką cenę, wiadomo już niemal wszystkim, którzy zetknęli się z tym narzędziem. Bywa jednak tak, że sami użytkownicy dają się nabrać na podstępy w postaci nieprawdopodobnych historii innych użytkowników. I tak też jest w przypadku Elle Bell, która pod swoim wideo informującym o trudach związanych z wygraną na loterii otrzymała parę komentarzy zwiedzionych tiktokerów. Znajdują się wśród nich gratulacje jak i ostrzeżenia, aby Elle zachowała bezpieczeństwo i była czujna podczas udostępniania podobnych wiadomości online.

Lucky Girl Syndrome

Nieprawdopodobne historie na TikToku szerzą się w najlepsze. Jedną z nich jest trend o nazwie Lucky Girl Syndrome, który bije rekordy popularności, a eksperci nazywają go toksyczną pozytywnością.

Pewna gwiazda TikToka, 22-letnia Laura Galebe, która ma ponad 226 tysięcy followersów, przeszła do historii tym, że zapoczątkowała trend „Lucky Girl Syndrome” w grudniu 2022 roku. W swoim nagraniu, które obejrzało 3 mln tiktokerów, dziewczyna mówi: „Nieustannie powtarzam, że jestem szczęściarą i wspaniałe rzeczy przytrafiają mi się zawsze nieoczekiwanie”.

Laura Galebe twierdzi, że nigdy nie wypowiedziała nawet żadnego negatywnego zdania, jak np. „Nic mi się nie udaje”. 22-latka prowadzi dziennik, który jest manifestacją jej pozytywnej wizji swojego życia, gdyż – jak uważa, jej sukces polega na tym, że żyje w przekonaniu, iż te wszystkie nieprawdopodobnie pozytywne rzeczy, już jej się przytrafiły. Co jednak istotne, mówi o nich dopiero wtedy, gdy faktycznie się "zamanifestują".

Jedna z najważniejszych porad zaklinającej rzeczywistość 22-latki brzmi: „Musisz zignorować swoją obecną rzeczywistość. Potrzebujesz naprawdę jasnej wizji tego, czego chcesz i musisz dostosować swoją energię do tego, co chcesz”.

