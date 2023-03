Ile trzeba zarabiać w PL po powrocie z UK, aby móc żyć na „normalnym” poziomie? [dyskusja]

Na jednej z popularnych grup na Facebook`u zrzeszających Polaków przebywających na emigracji w UK i planujących lub po prostu myślących o powrocie do Polski, pojawił się wątek, który wraca co jakiś czas w tego typu dyskusjach.

Niby dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale dyskusje na temat budżetu powrotowego z UK do PL zwykle kończą się setkami komentarzy. Zwykle budzą wśród naszych rodaków iście płomienne dyskusje, a szczególnie teraz, w czasach szalejącej inflacji i drożyzny w sklepach. Nie inaczej było w tym przypadku...







Członek grupy „Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL.:)” zadał zasadniczo dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło budżetu rodziny 2+1 dziecko poniżej 1. roku, a drugie — oszczędności, z jakimi zjechało się z Wysp. Przyjrzyjmy się dyskusji, jaką te pytania wywołały.

Ile pieniędzy oszczędziliście przed powrotem do PL.?

Oto jak prezentuje się post w pełnej okazałości:

Jaką „poduszkę finansową” trzeba mieć przygotowaną?

Witam wszystkich serdecznie!

1. Jaki budżet miesięczny wystarczyłby na rodzinę 2+1 dziecko poniżej 1 roku na chwilę obecną.

2. Tu pytanie myślę, może was bardziej zaskoczyć: z jakimi oszczędnościami wracaliście?

Od dłuższego czasu męczę się Anglia. Sytuacja nasza wygląda tak, że mamy nowo dom wybudowany bez kredytu, wykończony w 98% i oczywiście ogarnąć wkoło domu.

Wszystkie pieniążki, co odłożyliśmy, inwestowaliśmy w dom (etapami). Chcemy wrócić, ale jak to w życiu bywa, zawsze jest „coś”, dlatego napisałem pytanie nr 2 jakie pieniążki braliście ze sobą, żeby się czuć komfortowo na początek. Dodam, że region to polska Wschodnia. (I tutaj mogę dodać jeszcze jedno pytanko. Wrócił ktoś w te rejony jak z pracą ?)

Pozdrawiam serdecznie

Ile trzeba zarabiać w PL., aby móc żyć na „normalnym poziomie”?

Jakich zarobków można spodziewać się po „zjechaniu” z UK? Jakie w kraju obowiązują stawki? Na jakie zarobki można liczyć? Ile trzeba zarabiać w PL., aby móc żyć na „normalnym poziomie"?

Oto co mieli do powiedzenia nasi rodacy:

Temat rzeka. Zależy, jak żyjesz. Jednemu 5000 na miesiąc styknie i zostanie, innemu 50000 braknie — MARTA

4 tys. zł na osobę minimum, ale też będzie bez szału. Starczy na bieżące opłaty typu rachunki i żywność. Z odkładaniem będzie ciężko. Żeby pozwolić sobie na fajne wakacje, wyjścia do restauracji i inne wypady przy 4 tys. to już może być ciężko — KAROL

Budżet miesięczny to temat rzeka. Najlepiej zrobić sobie zakupy (takie jak zawsze robicie w tyg.) online w sklepach typu Auchan, Carrefour, Selgros itp. Ciuszki dla dziecka, bo taki maluch dość szybko zmienia szafę też możesz popatrzeć na Coccodrillo, Reserved czy po prostu na PEPCO itp. U nas rodzina 2+2, w tym dwoje nastolatków, to raczej nic ci nie da, ile my wydajemy miesięcznie by pokryć różne zajęcia, zakupy itp. Co do oszczędności wróciliśmy w zasadzie na pusto (2 wypłaty ostatnie z pracy) - MARTA

Musicie sami sobie przekalkulować, bo każdy ma inna sytuacje i ten ma mniej ten ma więcej. Możecie pierwszy miesiąc po wypłatach kupować tylko niezbędne art. zrobić opłaty i wtedy będziecie w stanie przeliczyć, na co sobie pozwolić, a co może poczekać i ile możecie zaoszczędzić — KAMILA

Jak to czytam ile w pl trzeba zarabiać — to po pierwsze nie mam pojęcia, gdzie tyle zarabiają po kilkanaście tysięcy, a po drugie to wychodzi, że w PL bez kredytu trzeba by mi było więcej zarabiać niż w UK z kredytem!! Znam osoby, które z kredytem i dziećmi żyją za 7 tys. i wystarcza, a znam, którym bez kredytu 15 nie wystarcza — JAN

Jeju dacie radę jak oboje pracujecie, tylko musicie znaleźć pace 4/ 5 tysięcy. Do tego wam dojdzie 500+. Odliczenie ulg podatkowych na dzieci. - BARBARA

Wróciliśmy 7 miesięcy temu dom bez kredytu. Na życie tracimy (3-osobowa rodzina z psem) około 2.5 tys. i normalnie żyjemy. Nie brakuje nam niczego. Wspaniała pogoda!cztery poru roku. Strasznie się bałam, miałam tyle obaw, ale tutaj czuje się o wiele lepiej. Dodam, że po 15 latach w UK. Jest drogo owszem (chyba teraz wszędzie jest), ale uważam, że produkty w Polsce są o wiele lepsze. Polskie ziemniaki pomidory czy nawet ogórek — MARGARITA

