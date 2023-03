Rząd rozszerza bezpłatną pomoc – Help to Claim - dla osób ubiegających się o Universal Credit

Czym jest "Help to Claim" i jak można z tego skorzystać?

Rząd zainwestuje dodatkowe 22 miliony funtów w celu rozszerzenia bezpłatnego wsparcia dla osób ubiegających się o Universal Credit. Dzięki temu pomoc w ramach „Help to Claim” będzie nadal zapewniana przez kolejny rok przez Citizens Advice i Citizens Advice Scotland.

Citizens Advice zapewnia wsparcie w ramach Help to Claim od momentu powstania, w 2019 roku. Ta dodatkowa inwestycja rządu zapewni większą dostępność wsparcia w zakresie składania nowych wniosków o Universal Credit i zarządzania swoją aplikacją do momentu otrzymania pierwszej płatności.







Rozszerzenie Help to Claim

Dzięki „Help to Claim” możemy uzyskać bezpłatną pomoc od przeszkolonych doradców w złożeniu wniosku o Universal Credit. Mogą oni pomóc w takich sprawach, jak składanie wniosków online lub przygotowanie do pierwszego spotkania w Jobcentre.

Minister ds. zatrudnienia, poseł Guy Opperman, powiedział:

- Dzięki „Help to Claim” pomoc nadal otrzymuje tysiące ludzi każdego roku, a ponad 800 000 osób już otrzymało wsparcie od czasu jego wprowadzenia. Ta dodatkowa inwestycja pozwoli Citizens Advice kontynuować udzielanie tego niezbędnego wsparcia po przedłużeniu na kolejny rok. Ta wysokiej jakości i niezależna pomoc jest uzupełnieniem tej już zapewnianej przez naszą sieć Jobcentre, gdzie nasz personel jest gotowy do pomocy osobom potrzebującym.

Clare Moriarty, dyrektor generalna Citizens Advice, również wypowiedziała się w sprawie:

- Ponieważ koszty utrzymania nadal wywierają presję na finanse gospodarstw domowych, naszym najwyższym priorytetem jest wspieranie wielu osób, które zwracają się do nas o pomoc. Cieszymy się, że możemy nadal je wspierać. Będziemy nadal wykorzystywać nasze spostrzeżenia i unikalne dane, aby sugerować ulepszenia systemu świadczeń, jeszcze bardziej pomagając potrzebującym.

Pomoc online i telefoniczna

Ludzie będą mogli uzyskać dostęp do pomocy dotyczącej składania wniosków o Universal Credit i porad w formie online lub telefonicznie. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub telefonu, będą mogły skontaktować się z lokalnym Jobcentre, gdzie personel pomoże w znalezieniu dla nich odpowiedniego wsparcia spełniającego ich potrzeby.

Ministerstwo Pracy i Emerytur podało, że „pozostaje zaangażowane w zapewnianie najlepszego możliwego wsparcia dla wszystkich wnioskodawców, w tym dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, zarówno w składaniu, jak i podtrzymaniu wniosku o Universal Credit”.

Jak ubiegać się o Universal Credit?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o Universal Credit jest utworzenie konta. Używamy go do złożenia wniosku. Wniosek należy wypełnić w ciągu 28 dni od utworzenia konta, w przeciwnym razie trzeba będzie zacząć od nowa.

Jeśli osoba składająca wniosek mieszka ze swoim partnerem/partnerką, oboje muszą utworzyć konta. Zostają one połączone razem przy składaniu wniosku. W przypadku wspólnego mieszkania z partnerem/partnerką dana osoba nie może ubiegać się o Universal Credit samodzielnie z pominięciem faktu współtworzenia gospodarstwa domowego.

Jeśli mamy kłopoty ze złożeniem wniosku online, nie musimy się przejmować, gdyż wniosek można złożyć również telefonicznie za pośrednictwem infolinii Universal Credit.

Komu przysługuje Universal Credit?

Osoby, które chcą się ubiegać o Universal Credit, muszą spełnić następujące warunki:

- mieć niskie dochody lub nie mieć pracy

- mieć 18 lat lub więcej (istnieją jednak wyjątki w przedziale wiekowym 16-17 lat)

- nie przekroczyć wieku emerytalnego

- osoba wnioskująca jak i jej partner/partnerka nie powinni mieć wspólnie więcej niż 16 000 funtów oszczędności

- musimy mieszkać w Wielkiej Brytanii i posiadać settled lub pre-settled status.

Co zrobić, jeśli już wcześniej ubiegaliśmy się o Universal Credit?

W przypadku, gdy już wcześniej ubiegaliśmy się o Universal Credit, możemy zrobić to ponowne. Wystarczy zalogować się na swoje konto, aby złożyć nowy wniosek, jeśli otrzymaliśmy płatność w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli nasze płatności zostały wstrzymane ponad 6 miesięcy temu, musimy złożyć nowy wniosek dotyczący Universal Credit.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

44-letni pasażer zmarł w trakcie lotu do Szkocji. Załoga desperacko starała się go uratować

Ryanair podwyższa ceny biletów na lato 2023. Będą dużo droższe niż wcześniej zapowiadał

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!