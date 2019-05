Wstępne wyniki wyborów lokalnych w UK: Poparcie dla Partii Konserwatywnej i Partii Pracy dramatycznie spadło

Fot. Getty

Wstępne wyniki wyborów lokalnych w Anglii i Irlandii Północnej pokazują, że dwie główne partie polityczne – Partia Konserwatywna i Partia Pracy odniosły sromotna porażkę. Na spadku popularności torysów i laburzystów zyskały partie antyrexitowe - Liberalni Demokraci i Zieloni.

Z cząstkowych wyników wyborów w Anglii i Irlandii Północnej wynika, że rządząca Partia Konserwatywna oraz Partia Pracy, będąca główną siłą opozycyjną w UK, straciły poparcie znacznej części Brytyjczyków. I choć w wyborach lokalnych glosuje się przede wszystkim na osoby zasłużone dla miejscowych społeczności, to tym razem wielka, krajowa polityka, mocno wdarła się do lokali wyborczych. Jak wynika ze wstępnych rezultatów, wyborcy pokazali czerwoną kartkę dwóm głównym ugrupowaniom politycznym w UK, których wzajemne tarcia uniemożliwiły doprowadzenie Brexitu do końca, czyli w terminie do 29 marca 2019 r.

List od Czytelnika: Jak mam się starać o settled status dla dziecka?

We wczorajszych wyborach lokalnych mieszkańcy UK wybierali radnych do 248 councilów w Anglii i 11 councilów w Irlandii Północnej, a także 6 burmistrzów miast (żadne wybory nie odbyły się w Szkocji i Walii). Ze wstępnych informacji wynika, że Partia Konserwatywna straciła na razie ok. 400 mandatów, ale przewiduje się, że po ogłoszeniu końcowych wyników strata ta może osiągnąć nawet 800 mandatów. Tymczasem Liberalni Demokraci zyskali już prawdopodobnie 270 mandatów i zapewne przejmą kontrolę nad 8 councilami.

Wielka Brytania ruszyła do urn. Dlaczego wybory w UK zawsze odbywają się w czwartek?

Komentując wstępne wyniki wyborów lokalnych w UK prof. Sir John Curtice zaznaczył, że tym razem świętować będą mniejsze partie. - Jedną z cech szczególnych wyborów powszechnych w 2017 r. było to, że zdominowały je dwie główne partie – konserwatyści i laburzyści, zdobywając łącznie ponad 80 proc. głosów, czyli najwięcej od 1970 r. Ale możemy powiedzieć, że te czasy są już za nami. Wydaje się bowiem, że kluczowym przesłaniem od wyborców dla Partii Konserwatywnej i Partii Pracy jest czerwona kartka dla obu partii, ponieważ straciły one zarówno głosy, jak i znaczącą liczbę mandatów – powiedział Curtice.



„Brexitu nie będzie” – zobacz rewelacyjny filmik Polaka o tym, jak można coś „zbrexitować”