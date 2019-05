List od Czytelnika: Jak mam się starać o settled status dla dziecka?

Pewne przedsiębiorcze amerykańskie małżeństwo znalazło nietypowe zastosowanie dla drukarki 3D. W cenie od 200 do 800 dolarów oferują oni trójwymiarowy wydruk repliki płodu. Wystarczy jedynie zdjęcie ultrasonograficzne,...

W Polsce pracowali we dwójkę na trzech etatach, ale nie było ich stać na godne życie. Wzruszająca historia polskiej pary, która wyjechała znad Wisły w poszukiwaniu normalności i znalazła ją w Irlandii...

PILNE! Theresa May jednak ujawni utajnione dokumenty dot. Brexitu

Theresa May zapowiedziała, że opublikuje "tajne dokumenty" dotyczące skutków Brexitu, które wyciekły do sieci w dniu wczorajszym. Dostęp do nich będą mieli wszyscy członkowie brytyjskiego parlamentu.