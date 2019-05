Wielka Brytania ruszyła do urn. Dlaczego wybory w UK zawsze odbywają się w czwartek?

Fot: Getty

2 maja mieszkańcy Anglii i Irlandii Północnej ruszyli do urn wyborczych. Głosowanie rozpoczęło się o 7 rano, a zakończy o godzinie 22 wieczorem. Wybory lokalne ominą dzisiaj Szkocję i Walię. Interesującą kwestią jest to, że większość europejskich krajów przeprowadza wybory zazwyczaj w niedziele - czemu więc brytyjscy obywatele zawsze głosują w czwartki? Nie jest to z pewnością wyraz współczesnego buntu wobec UE na fali brexitowego eurosceptycyzmu - Wielka Brytania głosuje w czwartki już od lat 30. XX wieku. Jakie są tego powody?

Przeprowadzanie powszechnych głosowań w niedziele wydaje się o tyle zrozumiałe, że niedziela jest dniem wolnym od pracy dla większości Europejczyków. Dlaczego więc Brytyjczycy głosują w czwartek, który dla większości jest zwykłym dniem pracującym?

Jak się okazuje, istnieje wiele teorii tłumaczących ten nietypowy brytyjski zwyczaj. Po pierwsze, winę zrzuca się na puby i kościoły. Ponieważ niedziele były często dniem, w którym ludzie chodzili do kościoła, obawiano się, że ludzie będą głosować pod wpływem tego, co usłyszeli chwilę wcześniej w świątyni. Z kolei piątek - oddzielony od niedzieli sporą ilością dni - to początek weekendu, często spędzony na piciu w pubie. Sobota to dzień odchorowywania piątku, w związku z tym wybór padł właśnie na czwartek.

Inna teoria sugeruje bardziej praktyczny powód: czwartki były często dniem targowym, więc ludzie częściej podróżowali do miasta, co ułatwiało im wzięcie udziału w głosowaniach.

Trzecia teoria głosi, że czwartek wybrano ze względu na nowego premiera, który o wyborze dowiedziałby się w piątek rano i miałby wtedy cały dzień na utworzenie rządu, a w konsekwencji mógłby odpocząć w weekend przed rozpoczęciem pracy wraz z nowym tygodniem.

Zgodnie z ustawą Fixed-term Parliaments Act 2011, wszystkie przyszłe wybory parlamentarne odbędą się w pierwszy czwartek maja raz na pięć lat - pod warunkiem, że nie zajdą jakieś szczególne okoliczności uzasadniające głosowanie w inny dzień.

Podobnie z wyborami lokalnymi. W Anglii i Walii odbywają się one zgodnie z ustawą w pierwszy czwartek maja. Zmieniło się to w ostatnich latach, ponieważ w roku 2001, z powodu epidemia pryszczycy, wybory zostały opóźnione, a od 2004 roku wybory lokalne odbywają się z opóźnieniem, jeśli w tym samym roku są też wybory do Parlamentu Europejskiego - aby wszystko odbyło się w jednym terminie. W tym rok, prawdopodobnie ze względu na planowany wcześniej Brexit, nie opóźniono wyborów lokalnych.