„Brexitu nie będzie” – zobacz rewelacyjny filmik Polaka o tym, jak można coś „zbrexitować”

Czego synonimem stał się Brexit? Zapewne każdy z was wie, że do historii określenie to przejdzie w dość niechlubnym znaczeniu, jako - delikatnie mówiąc - katastrofa na własne życzenie, z której śmieje się cały świat, a słowo „zbrexitować” już wkrótce pojawi się na liście słów niecenzuralnych.

Na kanale You Tube możemy znaleźć serię filmików pod wymownym hasłem "Zmywak" zrobionych w błyskotliwy sposób przez naszego rodaka. Na jednym z nagrań postanowił on opowiedzieć we właściwy sobie (pełen ironii) sposób o temacie, którego ma już dość zapewne każdy mieszkaniec Wysp.

„Brexitu nie będzie” to tytuł odcinka, w którym została wytłumaczona nie tylko „istota” Brexitu, ale także prawdziwe jego znaczenie, które jest - jak się okazuje - wysoce niecenzuralne. Ponadto autor nagrania nie omieszkał zauważyć, że do wyjścia z UE dochodziło już kilka razy i zasugerował nawet portalowi Polish Express, aby zrezygnował z zegara odliczającego dni do Brexitu (przyznajemy, że w wyniku niezdecydowania brytyjskiego parlamentu musieliśmy go już przestawiać kilka razy).

"Wyjaśnimy, co stało się z tym strasznym brexitem z 2016 roku i jak tym terminem połowa świata (jeśli nie cały) wyciera sobie obecnie... no, powiedzmy, że buzię :)" - możemy przeczytać w opisie zamieszczonego filmiku.

Zobaczcie sami: