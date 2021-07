Worcestershire: Kierowca z Polski przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym na A44

Kierowca z Polski, który spowodował śmiertelny w skutkach wypadek na drodze, przyznał się do stawianych mu zarzutów już podczas wstępnego posiedzenia sądu Worcester Magistrates Court.

Do tych tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę, 6 września 2020 roku, na drodze A44, nieopodal miejscowości Pinvin (hrabstwo Worcestershire). Około godziny 21:50 samochód dostawczy Mercedes-Benz Sprinter w kolorze niebieskim jadący w kierunku Evensham "wbił się", jak to opisują lokalne brytyjskie media, w ciężarówkę. Jak czytamy na łamach portalu "Worcester News" drugi pojazd uczestniczący w wypadku zmierzał w przeciwnym kierunki, Sprinter jechał na zachód, a ciężarówka - na wschód.

Polski kierowca sprawcą wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Oba pojazdy uległy poważnym uszkodzeniom. W Sprinterze kierowanym przez 36-letniego Polaka jechało trzech pasażerów. Jeden z nich - 20-letni Polak - zmarł z powodu odniesionych w wypadku obrażeń. Wiadomo również, że sam kierowca doznał poważnych obrażeń, które wymagały leczenia szpitalnego. Ich charakter i zakres nie zostały jednak ujawnione podczas rozprawy prowadzonej przed obliczem Worcester Magistrates Court.

W poniedziałek, 12 lipca 2021 roku, 36-letni Polak, który spowodował wypadek, przyznał się w obliczu brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości do stawianych mu zarzutów. Przyznał, że jego niebezpieczna jazda była przyczyną spowodowania śmierci jednej osoby. Warto dodać, że jeszcze przed rozpoczęciem postępowania nasz rodak nie krył, że to właśnie on jest winnym tego zajścia, lecz dopiero teraz, przed sądem, mógł formalnie przyznać się do winy.

Nasz rodak przyznał się do stawianych mu zarzutów przy pierwszej możliwej okazji

Ze względu na charakter tej sprawy, została ona skierowana do sądu wyższej instancji i odroczona do dnia 6 sierpnia 2021 roku. Do tego czasu 36-letni kierowca z Polski pozostawać będzie na zwolnieniu warunkowym.

Podczas rozprawy przed Worcester Magistrates Court na sali sądowej nie przebywał żadnej z członków rodziny Polaka, który zginął w wypadku.