Paszporty NHS Covid Pass. Czy zwalniają z kwarantanny w Polsce?

Fot. Getty

Czym są i do czego służą angielskie paszporty szczepionkowe NHS Covid Pass? Czy lecąc do Polski, można na ich podstawie zostać zwolnionym z kwarantanny wjazdowej? Oto najważniejsze informacje o brytyjskich certyfikatach covidowych.

Angielskie paszporty covidowe mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach, przede wszystkim mogą stanowić przepustkę do wejścia do klubu nocnego w Anglii lub udziału w niektórych wydarzeniach kulturowych lub sportowych - szczególnie tych z większą publicznością. Mogą być też przydatne przy podróżach zagranicznych - przede wszystkim jako dowód szczepień. Czym są paszporty NHS Covid Pass i czy zwalniają z kwarantanny w Polsce?

Czym są angielskie paszporty covidowe NHS Covid Pass?

Brytyjskie paszporty covidowe NHS COVID Pass zawierają informacje o aktualnym statusie covidowym danej osoby, czyli przede wszystkim o szczepieniach, a także o wynikach testów na koronawirusa. NHS Covid Pass można uzyskać składając wniosek przez stronę internetową NHS lub też za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Należy jednak pamiętać, że paszporty covidowe NHS Covid Pass to coś innego niż aplikacja do śledzenia kontaktów NHS Covid-19 (C-19). Warunkiem możliwości korzystania z NHS Covid Pass jest zarejestrowanie się w przychodni GP w Anglii.

Czy NHS Covid Pass zwalnia z kwarantanny w Polsce?

Dodatkowo, NHS Covid Pass może też ułatwiać podróże zagraniczne - o ile państwo, do którego się wybieramy akceptuje brytyjskie paszporty covidowe. Według informacji BBC, aktualnie NHS Covid Pass są akceptowane w około 30 krajach na całym świecie, w tym na przykład we Francji, Holandii, Portugalii, a także w Polsce.

Przykładowo, w Polsce według aktualnych wytycznych z kwarantanny wjazdowej zwolnione są te osoby podróżujące z UK do PL, które albo są w pełni zaszczepione (preparatem zatwierdzonym w UE, przy czym druga dawka musi być przyjęta co najmniej 14 dni przed podróżą), albo są ozdrowieńcami (do 6 miesięcy po przebyciu choroby), albo posiadają unijny certyfikat covid. Do wyjątków należą też dzieci, a także inne szczegółowe okoliczności, związane na przykład z wykonywanym zawodem lub edukacją.

Na brytyjskich stronach rządowych poinformowano, że aktualnie Polska akceptuje angielskie paszporty NHS Covid Pass jako potwierdzenie pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19. Z kolei lecąc do Polski ze Szkocji lub Walii, w Polsce akceptowanym dowodem szczepienia jest odpowiedni list z NHS.