PILNE: Ogłoszono aktualizację green list, amber list i red list w Anglii. Czy Polska znalazła się na zielonej liście?

Fot. Getty

Minister transport Grant Shapps ogłosił aktualizację green list, amber list i red list. Zmiany wejdą w życie szybciej niż zapowiedziano. Czy Polska znalazła się na zielonej liście?

Według pierwotnych ustaleń ogłoszenie aktualizacji listy zielonej, byrsztynowej i czerwonej w Anglii miało nastąpić dopiero w czwartek 15 lipca, a zmiany miały wejść w życie 21 lipca. Ostatecznie angielskie władze postanowiły jednak przyspieszyć nieco procedurę - ogłoszenie nastąpiło w środę 14 lipca, a zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku 19 lipca od godziny 4 rano. Ogłoszenie dotyczy Anglii, ale prawdopodobnie takie same zmiany ogłoszą niebawem Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna.

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom oraz bardzo dobrej sytuacji epidemicznej w Polsce, nasza ojczyzna po raz kolejny nie została dodana do angielskiej zielonej listy. Oznacza to, że Polska pozostaje na amber list co najmniej do kolejnej aktualizacji, która powinna nastąpić w sierpniu.

Aktualizacja green list w Anglii

Z zielonej listy 19 lipca zniknie kilka ważnych kierunków turystycznych: Ibiza, Majorka, Minorka, Formentera, Brytyjskie Wyspy Dziewicze zostają przeniesione na amber list.

Z kolei na czerwoną listę zostaną wpisane: Kuba, Indonezja, Birma i Sierra Leone - do 19 lipca do godziny 4 rano kraje te znajdują się na amber list.

Wśród grona szczęśliwców dodanych do zielonej listy znalazły się: Bułgaria i Hongkong. Natomiast Chorwacja i Tajwan trafią na listę obserwacyjną, co oznacza, że mają szansę na przeniesienie listy amber do green.