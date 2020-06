Więźniowie w UK chwalą się, jak dobrze im się żyje za kratami [zdjęcia]

Fot. Facebook

Więźniowie w Wielkiej Brytanii publikują w sieci zdjęcia i pokazują, jak dobrze im się żyje za kratami. Ze zdjęć można wywnioskować, że niczego im nie brakuje – mają telewizory, konsole do gry, środki czystości, a niektórzy nawet całe masy jedzenia.

Na portalu społecznościowym Facebook znaleźć można sporo zdjęć publikowanych przez więźniów w UK. Niektóre fotografie z więziennych cel można by pomylić ze zwyczajnym mieszkaniem, ponieważ są one po sufit wypełnione środkami czystości, jedzeniem i elektroniką. Telewizory, konsole do gry, środki do pielęgnacji ciała i włosów, puszki z tuńczykiem, kartony mleka, napoje gazowane, a także całe masy słodyczy i pisma dla dorosłych – oto, co znajduje się w niektórych, schludnie wyglądających, więziennych celach.

Fot. Facebook

W większości więzień telefony komórkowe są zakazane i to, jak wyglądają więzienne cele, nie powinno się wydostawać na zewnątrz. Ale, jak przyznają pracownicy służby więziennej, więźniowie w UK mają prawo otrzymywać pieniądze od bliskich na zakup najpotrzebniejszych dla nich rzeczy. - W stosunku do tego, co więźniowie mogą kupować i przechowywać w swoich celach, kierujemy się zdrowym rozsądkiem – zaznaczył rzecznik Prison Service cytowany m.in. przez dziennik „Daily Mail”.

Fot. Facebook

Z kolei jeden z anonimowych pracowników służby więziennej przypomniał, że to, co może posiadać więzień w celi, zależy od każdego z nich z osobna i od kary, jaką odbywa. - Większość więźniów ma dodatkowe rzeczy w swojej celi, ale zależy to od każdego więźnia z osobna i reżimu, jakiemu jest poddany. Niektórzy więźniowie oglądają telewizję lub grają w gry komputerowe przez cały dzień. Niektórzy mają dostęp do pieniędzy i pomocy z zewnątrz, a inni nie, i to może powodować konflikty – zaznaczył.