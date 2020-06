„Nigdy nie wrócę do UK” - Większość Brytyjczyków mieszkających za granicą nie chce wracać do Wielkiej Brytanii

Co zniechęca ich do życia na Wyspach?

Brytyjczycy mieszkający za granicą nie chcą wracać do UK na stałe.

Wśród Brytyjczyków mieszkający poza granicami UK aż dwóch na trzech nie zamierza nigdy wracać na stałe do Wielkiej Brytanii, wynika z najnowszego sondażu. Co ich zniechęca do życia na Wyspach?

Jak wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez agencję doradztwa finansowego deVere Group, prawie dwie trzecie Brytyjczyków mieszkających za granicą przyznaje, że nigdy nie wróci na stałe do Wielkiej Brytanii.

Około 62 proc. respondentów stwierdziło, że nigdy nie przeprowadzi się z powrotem do Wielkiej Brytanii, 11 proc. myśli o powrocie do UK, a 27 proc. wciąż nie jest zdecydowanych.

Chociaż większość respondentów stwierdziła, że nigdy nie wróci do Wielkiej Brytanii na stałe, aż 70 proc. przyznaje, że nadal regularnie wysyła pieniądze do Wielkiej Brytanii, a 81 proc. twierdzi, że poza UK jest w stanie więcej zaoszczędzić.

Dlaczego Brytyjczycy nie chcą mieszkać na stałe w UK?

W badaniu wzięli udział Brytyjczycy, którzy na stałe mieszkają w Australii, Nowej Zelandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, na Filipinach, w Tajlandii, Indonezji, Chinach, Hongkongu, we Włoszech, w Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Portugalii, na Węgrzech, w Niemczech, Meksyku, Rosji i Zimbabwe. Jak się okazało, najczęstszym powodem wyprowadzki Brytyjczyków z UK jest praca i kariera zawodowa (44 proc.). Jednak nie tylko względy zawodowe skłaniają większość z nich do porzucenia myśli o powrocie do ojczyzny.

Co Brytyjczykom podoba się w krajach, do których emigrują?

Według Nigela Greena, założyciela deVere Group, życie za granicą jest dla wielu Brytyjczyków bardziej atrakcyjne niż życie na Wyspach z kilku powodów. Przede wszystkich, obywatele UK często znajdują za granicą bardziej dochodowe możliwości rozwoju kariery zawodowej, niższe koszty życia, wyższą ogólną jakość życia, a także wysokiej jakości opiekę nad dziećmi i edukację. Do ważnych czynników zalicza się również niższy niż w UK poziom przestępczości oraz lepszą pogodę.

Co Brytyjczykom nie podoba się w UK?

Z kolei wśród czynników, które Brytyjczykom nie podobają się w Wielkiej Brytanii należy obawa przed Brexitem bez umowy handlowej, zawirowania polityczne, wysokie koszty utrzymania oraz podatki, zbyt słaby funt, niska ogólna jakość życia, zniesienie niektórych świadczeń dla osób w podeszłym wieku, obawy związane z poziomem przestępczości oraz kapryśna pogoda.

