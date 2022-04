Wielka Brytania wraca do węgla? Plany otwarcia kopalni w Kumbrii są coraz bliższe realizacji

Wielka Brytania wróci do wydobywania węgla?

Jak donoszą brytyjskie media całkiem możliwe jest otwarcie pierwszej od 35 lat głębinowej kopalni węgla na terenie UK. Gdzie miałaby zostać otwarta ta kopalnia? Kto podejmie decyzję w tej sprawie?

Według źródeł, na jakie powołuje się "The Daily Telegraph", w obecnej sytuacji geopolitycznej budowa kopalni Woodhouse Colliery zlokalizowanej w hrabstwie Kumbria, jest coraz bardziej możliwa. W marcu zeszłego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie, a ostatecznie decyzję podejmie rząd, a konkretnie Micheal Gove, minister ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych. Ma ona zapaść do 7 lipca 2022, ale może stać się to znacznie wcześniej, bo jeszcze w maju, według rządowych źródeł, na jakie powołują się brytyjscy żurnaliści. Dodajmy, że w chwili obecnej, około połowa węgla koksowego wykorzystywanego na potrzeby brytyjskiego hutnictwa sprowadzana jest z Rosji.

Przypomnijmy, rada hrabstwa Cumbria pierwotnie zatwierdziła plan otwarcia kopalni, ale w tej sprawie wszczęte zostało ministerialne dochodzenie. W zeszłym roku, w wyniku protestów aktywistów ekologicznych tuż przed konferencją klimatyczną Cop26, postanowiono bliżej przyjrzeć się wpływowi takiego ruchu na klimat i środowisko Wielkien Brytanii.

Raport w tej sprawie przygotowany przez Planning Inspectorate został przesłany do ministra Gove`a na początku kwietnia. Część torysów uważa, że uruchomienie Woodhouse Colliery będzie dobrym ruchem. Spółka West Cumbria Mining zapewnia, że dzięki temu utworzonych zostanie 500 nowych miejsc pracy.

Dla pełnego obrazu sytuacji warto dodać, że premier Boris Johnson w obliczu konfliktu na Ukrainie szykuje się do ujawnienia nowej "strategii energetycznej". Brytyjskie władze pracują nad rozwiązaniami, dzięki którym możliwe będzie całkowite uniezależnienie się od Rosji. "Odejście od rosyjskich surowców jest całkowicie słuszne, ale musimy to robić krok po kroku" - deklarował w marcu 2022 szef brytyjskiego rządu.

Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w maju

W pierwszym rzędzie premier Johnson ma rozważać zwiększenie wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym, ale chce uniknąć (przynajmniej na razie) pozyskiwanie gazu łupkowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Wielka Brytania planuje zwiększyć wydobycie gazu i ropy na Morzu Północnym".

Dodajmy, że oprócz potencjalnego zwiększenia produkcji ropy i gazu w Wielkiej Brytanii, strategia ma obejmować pozyskiwanie większej ilości energii jądrowej i energii odnawialnej. 21 marca 2022 roku miało miejsce spotkanie Johnsona z dyrektorami największych firm energetycznych i technologicznych, aby omówić sposoby przyspieszenia rozwoju nowych technologii jądrowych i możliwość budowy kolejnych elektrowni na terenie UK lub rozbudowy istniejących. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Boris Johnson zapowiedział postawienie na energetykę jądrową - 25% prądu w UK ma pochodzić z atomu".