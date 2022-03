Boris Johnson zapowiedział postawienie na energetykę jądrową - 25% prądu w UK ma pochodzić z atomu

Czy Wielka Brytania w obliczu potencjalnego kryzysu energetycznego i w perspektywie wojny na Ukrainie postawi na atom?

W miniony poniedziałek Boris Johnson spotkał się z dyrektorami największych firm energetycznych i technologicznych, aby omówić sposoby przyspieszenia rozwoju nowych technologii jądrowych i możliwość budowy kolejnych elektrowni na terenie UK lub rozbudowy istniejących. Szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że chciałby, aby udział energii atomowej w miksie energetycznym kraju sięgnął 25%. Oznaczałoby to poważne inwestycje w tym sektorze, ponieważ w chwili obecnej udział atomu w strukturze produkcji i konsumpcji energii w UK wynosi około 16%. Co więcej, jeszcze kilka miesięcy temu planowano wyłączenie z użytku kilku reaktorów, w sytuacji gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie stale rosło.

Premier Johnson spotkał się z dyrektorami największych firm energetycznych i technologicznych

Skąd wziąć środki dalszy rozwój energetyki jądrowej w UK? Na spotkaniu obecni byli także przedstawicieli dużych towarzystw emerytalnych i ubezpieczycieli, w tym Aviva, Legal & General i Rothesay Life, a także inwestorzy zagraniczni, w tym australijska spółka Macquarie oraz Canada Pension Plan Investment Board. Z tego powodu pytania o plany brytyjskiego rządu w tym zakresie są jak najbardziej aktualne. Do tej pory ciężko było zachęcić do inwestowania kapitału zagranicznego w atom, ale być może ulegnie to zmianie w wyniku konsekwencji wojny na Ukrainie i nowego podejście w polityce w stosunku do Rosji i importu tamtejszego gazu i ropy.

Wielka Brytania zmagała się z kwestią budowy nowych elektrowni jądrowych w ostatnich dziesięcioleciach. Japoński konglomerat Hitachi w 2020 roku wycofał się z planów budowy nowego reaktora w Wylfa w północnej Walii, a napięcia geopolityczne sprawiły, że rząd niezbyt chętnie wdziałby inwestora rodem z Chin w Sizewell C na wybrzeżu Suffolk.

Szef brytyjskiego rządu rozważa możliwości inwestycji w rozbudowę elektrownii jądrowych

W tym momencie elektrownie atomowe produkują do 3,6 GW energii elektrycznej. Ponadpartyjna grupa posłów, która prowadzi kampanie w kwestiach jądrowych, wezwała rząd do zwiększenia mocy pochodzącej z atomu do 15 GW w skali roku do 2030 r., a następnie do 30 GW w 2050 r. Są to cele niezwykle ambitne. Dodajmy, że w szczytowym momencie w UK produkcja energii z atomu w skali roku wyniosła 12,7 GW - było to w 1995 roku.

Póki co brytyjskie władze zapowiedziały zmiany w przepisach ubezpieczeniowych ustanowionych przez UE i skopiowanych przez Wielką Brytanię, aby ułatwić lokowanie pieniędzy z ubezpieczeń i emerytur w formie inwestycji. Przejście na model "regulowanej bazy aktywów" ma zapewnić długoterminowym inwestorom większą pewność co do zwrotu zainwestowanych środków oraz usunąć pewne ograniczenia, które obowiązują obecnie.

Władze UK deklarują, iż udział atomu w miksie energetycznym ma wzrosnąć do 25%

Warto w tym miejscu dodać, że już wcześniej, w zeszłym tygodniu, premier Johnson spotkał się z przedstawicielami branży energetycznej związanymi z paliwami kopalnymi, aby omówić kwestie związane ze zwiększeniem wydobycia surowców na Morzu Północnym. Oczekuje się, że szef brytyjskiego rządu odbędzie podobne spotkanie w kwestii morskiej energetyki wiatrowej, aby omówić plany dalszej ekspansji OZE.