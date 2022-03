Wielka Brytania planuje zwiększyć wydobycie gazu i ropy na Morzu Północnym

Brytyjski premier zapowiada zwiększenie produkcję ropy i gazu pozyskiwanych na Morzu Północnym. Boris Johnson pracuje nad nową polityką energetyczną, dzięki której Wielka Brytania całkowicie uniezależni się od Rosji.

Boris Johnson przygotowuje się do ujawnienia nowej "strategii energetycznej" w Wielkiej Brytanii po inwazji Rosji na Ukrainę, która może wiązać się z większą produkcją ropy i gazu, surowców pozyskiwanych na Morzu Północnym. Na wczorajszej konferencji prasowej szef brytyjskiego rząd zwrócił uwagę, że trwająca wojna może doprowadzić do tego, że konieczne będzie zwiększenie produkcji "własnego" gazu i ropy. "Ten ruch będzie miał konsekwencje, ale myślę, że to słuszna decyzja. Odejście od rosyjskich surowców jest całkowicie słuszne, ale musimy to robić krok po kroku" - komentował Johnson. "Musimy upewnić się, że mamy odpowiednie zapasy. Jedną z rzeczy, które rozważamy, jest możliwość wykorzystania większej ilości własnych surowców. Nie oznacza to, że rezygnujemy z naszego zaangażowania w redukcję emisji CO2 (...). W tej chwili mamy do czynienia z kryzysem. Musimy zwiększyć naszą samowystarczalność w tym zakresie" - podsumowywał.

Wielka Brytania chce pozyskiwać więcej gazu i ropy naftowej

Według Lucy Fisher z redakcji "The Telegraph" może to świadczyć o tym, że brytyjski rząd "przymierza się" do większej kontroli nad przyznawaniem licencji na wydobywanie surowców znajdujących się na Morzu Północnym. Dodajmy, że oprócz potencjalnego zwiększenia produkcji ropy i gazu w Wielkiej Brytanii, strategia Johnsona ma obejmować pozyskiwanie większej ilości energii jądrowej i energii odnawialnej.

Warto w tym miejscu dodać, że nadal nic nie wskazuje na to, aby Wielka Brytania zaczęła wydobywać gaz łupkowy na swoim terytorium. Sekretarz ds. biznesu Kwasi Kwarteng nie postrzega gazu łupkowego jako części brytyjskiego miksu energetycznego i sprzeciwia się wezwaniom konserwatywnych posłów do zniesienia zakazu szczelinowania.

Czy zwiększenie wydobycia na Morzu Północnym zapewni energetyczną niezależność UK?

Hurtowe ceny gazu w Wielkiej Brytanii poszły w górę w poniedziałek po tym, jak Stany Zjednoczone poinformowały, że prowadzą „aktywne rozmowy” z krajami europejskimi na temat zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej. Dodajmy, że ceny gazu ziemnego w UK w pewnym momencie sięgnęły aż 800 pensów za termę. Obecnie ustabilizowały się na poziomie przekraczającym 500 pensów, co stanowi wzrost o około 8 procent w porównaniu z poprzednimi notowaniami. Dodajmy, że jeszcze rok temu ceny gazu w Wielkiej Brytanii wynosiły około 40 pensów za termę.