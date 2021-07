Wielka Brytania jest NAJBIEDNIEJSZYM krajem Europy północno-zachodniej

Wielka Brytania jest najbiedniejszym krajem w północno-zachodniej Europie, jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Izby Gmin. PKB na jednego mieszkańca UK wynosi zaledwie 31 038 funtów.

W oparciu o dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego porównano 13 krajów zlokalizowanych w regionie północno-zachodniej Europy pod kątem jednego z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego państwa stosowany w rachunkach narodowych, czyli PKB (produkt krajowy brutto, z angielskiego: gross domestic product, GDP) na jednego mieszkańca. Co się okazało? Wielka Brytania wylądowała na szarym końcu takiej listy! Według danych za rok 2021 brytyjskie PKB "na jedną głową" wynosi (zaledwie!) 31 038 funtów. Zjednoczonemu Królestwu daleko zatem nie tylko do europejskich liderów, którymi są Luksemburg (ponad 80 000 funtów), Irlandia (65 411 funtów) i Szwajcaria (50 015 funtów), ale również do krajów, które prezentują się słabo w tym rankingu, czyli Francji (32 622 funtów) czy Finlandii (34 187 funtów).

Wielka Brytania jest "biednym człowiekiem" Europy północno-zachodniej

To jednak nie wszystko! Raport przygotowany przez posłów SNP zwraca uwagę na fakt, iż według danych MFW luka majątkowa między Wielką Brytanią a jej najbliższymi europejskimi sąsiadami w przeciągu ostatnich 20 lata znacząco się pogłębiła. W roku 2000 PKB na mieszkańca Wielkiej Brytanii znajdował się poniżej średniej dla krajów Europy północno-zachodniej o około 5 tysięcy funtów (7,6 procent poniżej przeciętnej wartości). Z kolei w 20 lat później, ta różnice znacznie się zwiększyła i sięgnęła 10 000 funtów (16,3 procent poniżej średniej w roku 2021).

Jak zwraca uwagę portal "The Independent", na łamach którego możemy przeczytać o rzeczonym raporcie, twarde liczby i niepodważalne fakty kontrastują z ostatnimi zapowiedziami brytyjskich polityków. Premier Boris Johnson obiecywał, że dzięki Brexitowi dojdzie do prawdziwej "odnowy" gospodarki Wielkiej Brytanii. Póki co, nic na to nie wskazuje...

Jak wynika z danych PKB Wielkiej Brytanii w przeciągu 20 lat "skurczyło się" w porównaniu z rozwiniętymi krajami Europy

Według analiz "Independenta" wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych oznacza dla krajowego PKB straty na poziomie od 400 do 800 milionów funtów tygodniowo.

Trzeba również przedstawić szerszy kontekst rzeczonych badań. Otóż zostały one wykorzystane przez SNP, aby dobitnie pokazać, że Szkocji po prostu nie opłaca się być częścią UK. Według posłanki Kirsten Oswald "dowody pokazują, że niezależne kraje wielkości Szkocji i mniejsze radzą sobie lepiej od Wielkiej Brytanii". UK zostało nazwane wręcz "biednym człowiekiem Europy północno-zachodniej".

Brexit tylko pogorszył tę sytuację...

"Jest coraz bardziej oczywiste, że niepodległość jest jedynym sposobem na uwolnienie pełnego potencjału gospodarczego Szkocji - abyśmy mogli być tak bogaci i odnoszący sukcesy jak nasi europejscy sąsiedzi" - podkreślała Oswald, cytowana przez "Independenta".