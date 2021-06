Rząd zachęca Polaków na emigracji do powrotu w ramach nowego programu i kusi ich ulgami podatkowymi

Ulga na powrót i ryczałt dla nowych inwestorów - to elementy programu repatriacji kapitału do Polski

Rząd Zjednoczonej Prawicy przedstawił nowy program mający zachęcić Polaków do powrotu z emigracji do kraju. Nie tylko ulgi podatkowe mają skłonić ponownego osiedlenia się w ojczyźnie, ale także specjalna oferta "repatriacji kapitału do Polski".

W ramach "Polskiego Ładu" opracowano programy dla Polaków obecnie przebywających za granicą, które mają ich skłonić do powrotu do ich ojczystego kraju. Ministerstwo Finansów podało, że dla chętnych do powrotu czeka kilka programów i inicjatyw, w tym oferta ulg podatkowych.

"Program Repatriacji Kapitału to czwarty i ostatni z filarów Podatkowego Restartu Gospodarki. Dedykowany jest prawie 20 mln Polaków, którzy mieszkają obecnie poza granicami kraju. Celem programu jest zaproszenie ich do powrotu do Polski z ich doświadczeniem, z wiedzą czego potrzebuje zagraniczny klient i ze znajomością oczekiwań biznesowych partnerów, którym polski biznes będzie sprzedawał polskie produkty" - komentował minister finansów funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, na oficjalnej stronie GOV.pl.

W jaki sposób polskie władze kuszą emigrantów?

"Chcemy zwiększać atrakcyjność Polski jako miejsca rozwoju firm. Naszej gospodarce potrzeba doświadczonych pracowników, przedsiębiorców, którzy wiedzą jak prowadzi się biznes za granicą i kapitału, który będzie można włożyć w lokowane w Polsce przedsięwzięcia. 20 milionów mieszkających za granicą Polaków to ogromy potencjał i szansa dla naszego kraju. Dlatego szeroko otwieramy drzwi dla naszych rodaków i zapraszamy ich do tego, żeby znów zamieszkali nad Wisłą. Zaoferujemy im korzystne warunki powrotu oraz inwestowania ich pieniędzy. Stworzymy też przyjazny klimat dla rozwoju biznesów rodzinnych" - dodawał wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Zasadniczo "program zachęcający naszych rodaków do powrotu do kraju jest dedykowany trzem grupom osób":

pracownikom, którzy zdobyli doświadczenie za granicą,

właścicielom firm, którzy założyli je i prowadzili w innych krajach,

polskim sportowcom, celebrytom i artystom którzy dziś nie mieszkają na co dzień w Polsce.

jak czytamy na oficjalnej stronie GOV.pl.

ULGA NA POWRÓT

Rozwiązanie to będzie stanowiło ważny impuls zachęcający Polaków mieszkających za granicą do rozważenia powrotu do Polski. Najwięcej z nich przebywa aktualnie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu z nich jest również w Irlandii, Holandii i we Włoszech.

"Nowa ulga dedykowana jest osobom które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Dzięki niej przez cztery lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy" - wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem.

Ulga na powrót będzie działała także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w podatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej 3 lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Z preferencji skorzysta, jeśli przez co najmniej pół roku będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS.

RYCZAŁT DLA NOWYCH INWESTORÓW

To rozwiązanie skonstruowane na wzór włoski, mające skłonić naszego rodaka, któremu powiodło się zagranicą, do zamieszkania w Polsce i przeniesienia tutaj swojej rezydencji podatkowej. To również ważny impuls do tego, aby Polacy którzy rozwinęli za granicą swoje firmy przenosili centrum zarządzania biznesem z zagranicy do Polski i właśnie tu płacili podatki.

"Dla tej grupy przygotowywana jest ulga zwana „podatkiem maksymalnym”. Będzie polegała na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągać będzie poza Polską, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce opodatkowane będą na miejscu na normalnych zasadach" - mówi Minister Finansów Tadeusz Kościński.

Po więcej szczegółów dotyczących tego programu odsyłamy na oficjalne strony rządowe:

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski