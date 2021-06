11-letnia dziewczynka została najmłodszą matką w historii Wielkiej Brytanii

Jedenastoletnia dziewczyna urodziła dziecko - mamy do czynienia z prawdopodobnie najmłodszą matką w historii Wielkiej Brytanii! Co wiemy o tej historii?

Jak czytamy na łamach brytyjskiego tabloidu "The Sun" najmłodsza matka w dziejach Wielkiej Brytanii miała urodzić swoje dziecko w tym miesiącu. W związku z tym, że oficjalnie tego typu statystyk się po prostu nie prowadzi, według brytyjskich mediów mamy do czynienia z najmłodszą kobietą - choć zdecydowanie w tym przypadku znacznie bardziej odpowiednim sformułowaniem jest określenie "dziewczyna" - która urodziła dziecko na terenie UK. Według źródeł, na jakie powołują się brytyjskie media, zarówno młoda matka, jak i jej dziecko - córeczka - czują się bardzo dobrze.

11-latka urodziła dziecko i została matką

Co ciekawe, rodzina prawdopodobnie najmłodszej matki w Wielkiej Brytanii nie miała pojęcia, że dziewczyna zaszła w ciążę. Wiadomo, że tą sprawą zajmą się pracownicy opieki społecznej i zbadają wszelkie okoliczności towarzyszące tej sytuacji.

"To był wielki szok" - cytujemy źródło, na które powołuje się "The Sun" w tej sprawie. "Na szczęście teraz dziewczyna jest otoczona fachową opieką. Najważniejsze jest to, że zarówno ona, jak i jej dziecko, czują się dobrze. Niemniej, bardzo niepokojące jest to, z jakiego powodu ci ludzie [rodzina młodej matki - przyp. red.] o niczym nie wiedzieli".

Jej rodzina nie miała o niczym pojęcia

Brytyjskie media nie zdradzają żadnych szczegółów, żadnych danych personalnych dotyczących tej niecodziennej historii. Poza wiekiem nie wiemy nic na temat młodej matki, ani jej dziecka.

Według brytyjskich mediów do tej pory za najmłodszą matkę w UK uchodziła 12-latka, która urodziła w 2006 roku. Z kolei za parę najmłodszych rodziców uchodzą 13-latek i 12-latka, którzy w 2014 zostali rodzicami. Z kolei światowy "rekord" w tej kwestii należy do pochodzącej z Pery Liny Mediny, która w 1939 urodziła chłopca o imieniu Gerardo. Miała wówczas zaledwie pięć lat i siedem miesięcy. Kiedy została zabrana do szpitala jej rodzice myśleli, że cierpi z powodu jakiegoś guza. Okazało się jednak, że znajduje się w siódmym miesiącu ciąży.