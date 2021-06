Kraje UE zaostrzają przepisy dotyczące wjazdu dla niezaszczepionych mieszkańców UK

Fot. Getty

Kraje Unii Europejskiej zaostrzają przepisy dotyczące wjazdu dla niezaszczepionych mieszkańców Wielkiej Brytanii z uwagi na rozprzestrzeniający się na Wyspach wariant koronawirusa Delta. Restrykcje wprowadziły już Hiszpania, Portugalia i Malta.

Dotychczas trend był odwrotny – to kraje basenu Morza Śródziemnego otwierały się na turystów z Wielkiej Brytanii, a rząd w Londynie nie popuszczał w zakresie wymagań dla osób wracających z wakacji na południu Europy. Natomiast powoli zaczyna się to zmieniać z uwagi na rozprzestrzeniający się w UK wariant koronawirusa Delta. I tak Hiszpania właśnie ogłosiła, że od 2 lipca będzie wymagać od odwiedzających kraj mieszkańców UK dowodu pełnego zaszczepienia się lub przedstawienia negatywnego testu na Covid-19 (dodajmy przy tym, że w ciągu ostatniego miesiąca Hiszpania nie stosowała względem brytyjskich podróżnych żadnych ograniczeń). Podobne decyzje podjęła Malta, której władze poinformowały, że będą przyjmować tylko zaszczepionych mieszkańców Wysp w wieku12 +. Wreszcie na restrykcje zdecydowała się też Portugalia, która od nie w pełni zaszczepionych przyjezdnych będzie wymagać poddania się kwarantannie.

Wakacje 2021

Różnego typu restrykcje dotyczące wjazdu dla mieszkańców UK obowiązują też na terenie Islandii, Francji, Chorwacji i Grecji. W Islandii osoby w pełni zaszczepione muszą wykonać test na obecność koronawirusa zaraz po przyjeździe i poddać się kwarantannie do czasu otrzymania wyniku (zwykle w ciągu 24 godzin). Władze Islandii akceptują aplikację NHS lub list wystawiony przez NHS i potwierdzający stan szczepień. We Francji z kolei mieszkańcy Wysp muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem lub negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed podróżą. Jednocześnie osoby wjeżdżające do Francji są zobowiązane przedstawić „oświadczenie 'pod przysięgą'” (fr. déclaration sur l’honneur), że nie mają objawów związanych z COVID-19 i nie miały styczności w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobami ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W Chorwacji mieszkańcy UK muszą przedstawić albo dowód pełnego szczepienia, albo negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego do 48 godzin przed wjazdem do kraju. Wreszcie wjeżdżając do Grecji turyści z UK muszą okazać albo dowód poddania się pełnemu szczepieniu, na min. 14 dni przed przyjazdem, albo negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem, albo wreszcie negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed podróżą.