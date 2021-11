Większość Brytyjczyków nie martwi się, że w święta może zabraknąć indyków lub choinek. A na czym im za to zależy?

Fot. Getty

Choć media na Wyspach w kółko powtarzają, że w tegoroczne święta w niektórych domach może zabraknąć indyków, to okazuje się, że większość mieszkańców UK wcale się tym nie przejmuje. Są rzeczy, na których zależy im znacznie bardziej.

Najnowsze badanie YouGov pokazuje, że to nie brak indyków na stole jest największym zmartwieniem mieszkańców UK przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia, ale raczej możliwość nieskrępowanego zobaczenia się w tym czasie z bliskimi i opóźnienia w dostawach przesyłek. Aż trzy czwarte ankietowanych odparło, że zdenerwowałyby ich ograniczenia w zakresie miksowania się rodzin w okresie świątecznym (a zatem niemożność zobaczenia się z wszystkimi bliskimi osobami), a 45 proc. przyznało, że taki stan rzecz nawet „bardzo by ich zezłościł”. Jednocześnie aż jeden na trzech badanych (32 proc.) uważa, że prawdopodobnym jest, że rząd wprowadzi ograniczenia uniemożliwiające ludziom kontakt z osobami spoza gospodarstwa domowego w okresie świąt, a 17 proc. ankietowanych spodziewa się wręcz wprowadzenia w tym czasie pełnego lockdownu.

Święta Bożego Narodzenia 2021 – jakie będą?

Co ciekawe, z badania przeprowadzonego przez YouGov wynika, że aż 60 proc. mieszkańców UK martwi się opóźnieniami w dostawie przesyłek na czas. Ale przejmuje się tym raczej z uwagi na swoich bliskich, którzy nie zostaliby obdarowani prezentami – sobą i niemożnością otrzymania przez kryzys zaopatrzeniowy prezentu martwi się jedynie 27 proc. ankietowanych. Podobnie mała liczba Brytyjczyków - bo zaledwie 18 proc., przejmuje się tym, że na ich stole świątecznym może zabraknąć indyka (aż 49 proc. badanych uważa, że braki indyków jednak się w święta pojawią). Co także interesujące, znacznie więcej badanych miałoby problem, gdyby na tym stole zabrakło ziemniaków (to aż 47 proc., ale tylko 20 proc. boi się, że w święta może wystąpić w UK niedobór ziemniaków w sklepach). Mieszkańcy UK niewielką wagę zdają się też przywiązywać do kwestii obecności w domu świątecznego drzewka – jego brak zasmuciłby zaledwie 19 proc. ankietowanych (z tym, że tylko 27 proc. badanych wierzy, że z dostępnością drzewek będzie jakiś problem).