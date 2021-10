Nie chcesz przykrych niespodzianek na Święta Bożego Narodzenia? Bądź przygotowany i już teraz sprawdź, jakie produkty możesz zamrozić!

Fot. Getty

Ostrzeżenia dotyczące pustych półek przed Świętami Bożego Narodzenia w UK nie są wyssane z palca – w końcu kryzys zaopatrzeniowy, związany z brakiem kierowców tirów, obserwujemy w UK już od jakiegoś czasu. Ale jest jedna rzecz, którą można zrobić, by ustrzec się w święta przed przykrymi niespodziankami – wystarczy się na nie przygotować i już teraz zrobić potrzebne zapasy.

Topowi kucharze w UK radzą, by już teraz przygotowywać posiłki na Święta Bożego Narodzenia i by jedzenie zwyczajnie mrozić. Tylko to bowiem może pozwolić na uniknięcie przykrych niespodzianek za dwa miesiące, gdy kryzys zaopatrzeniowy niechybnie da się mieszkańcom UK mocno we znaki. Co zatem można zamrozić? Oto lista najważniejszych produktów:

Indyk

Eksperci radzą, by upiec indyka (tak jak się to robi tuż przed świętami), a następnie polać go wydobytym w trakcie pieczenia sosem. Dzięki okraszeniu mięsa sosem, zamrożone kawałki pozostaną wilgotne, a indyk dłużej wytrzyma w zamrażarce. Część kucharzy radzi także, by przed zamrożeniem indyka pozbawić go kości – zabieg ten ma nie tylko zwiększyć miejsce w lodówce, ale też skrócić czas przygotowania mięsa po rozmrożeniu.

Sos do mięsa gravy

Eksperci uspokajają, że zamrozić można także sos do naszego świątecznego indyka. Aby zrobić naturalny sos, należy ugotować tuszę kurczaka/indyka w czterech litrach wody, dodać dwie posiekane marchewki, jedną cebulę, pół pora i odpowiednią przyprawę, a następnie gotować wszystko na wolnym ogniu przez godzinę.

Three Bird Roast (pieczeń z trzech ptaków)

To popularne danie składające się z pozbawionego kości kurczaka, nadziewanego pozbawionym kości mięsem kaczki i pozbawionym kości mięsem indyka, także można zawczasu przygotować na świąteczną ucztę.

Pigs in a blanket (świnki pod kołderką)

Kolejnym popularnym, świątecznym daniem, które można zamrozić, są tzw. świnki pod kołderką. Te popularne przekąski to pokrojone parówki/kiełbaski zawinięte w ciasto francuskie, ciasto drożdżowe lub boczek.

Pieczone ziemniaczki

Ze znacznym wyprzedzeniem można także przygotować pieczone ziemniaczki.

Christmas pudding

Słodki sos custard