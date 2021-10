Część osób pobierających zasiłek Universal Credit zyska na nowym budżecie nawet £1000 rocznie! Dlaczego?

Fot. Getty

Likwidacja covidowego dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo pozbawiła wiele rodzin o niskich dochodach niezbędnej pomocy finansowej. Aby ulżyć niektórym z nich, po dokonaniu cięć, kanclerz Rishi Sunak zdecydował się obniżyć tzw. stawkę „taper rate”.

Czym jest „taper rate”? To procent, o jaki zmniejszana jest kwota zasiłku Universal Credit osobie, która pracuje i która decyduje się na pracę w dodatkowym wymiarze czasowym. Obecnie za każdy, dodatkowo zarobiony £1, kwota zasiłku Universal Credit zmniejsza się o 63p. Kanclerz Rishi Sunak, po ostatnim dokonaniu cięć w zasiłkach, planował obniżyć „taper rate” o 1-2 proc., ale ostatecznie zdecydował się na 8 proc (do 56 proc.). To sporo, ponieważ będzie to kosztowało budżet państwa ok. £2mld rocznie (choć jest to i tak mniej, niż covidowy dodatek, który obciążał finanse publiczne w wysokości £6 mld rocznie).

Obniżka „taper rate” - co na to eksperci?

Eksperci z umiarkowanym optymizmem podchodzą do obniżenia przez kanclerza Rishiego Sunaka stawki „taper rate” o 8 proc., ponieważ skorzystają z tego jedynie osoby będą w stanie więcej pracować. Dodatkowo obniżka ta nie jest w stanie zastąpić covidowego dodatku do Universal Credit w wysokości £20 tygodniowo (£86 miesięcznie), który dla wielu rodzin był niemal jak ratująca życie „butla z tlenem”. - Po wyciągnięciu z kieszeni najbiedniejszych ludzi w tym kraju 6 miliardów funtów rząd oczekuje, że dziś będą oni wiwatować, że otrzymają 2 miliardy funtów w ramach rekompensaty – zakpiła nieco z decyzji rządu Rachel Reeves, kanclerz skarbu w gabinecie cieni. A Morgan Wild ze stowarzyszenia Citizens Advice dodał: - Nie złagodzi to ciosu, jakim było zabranie 20 funtów tygodniowo tym, którzy nadal szukają pracy lub 1,7 mln ludzi niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, problemów zdrowotnych lub obowiązków opiekuńczych. Biorąc pod uwagę koszty obecnego kryzysu, rząd musi zapewnić każdej rodzinie dostęp do wsparcia, którego potrzebują tej zimy.