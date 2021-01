Warto wyjechać do pracy w Norwegii? Dlaczego emigracja do tego kraju kusi tylu Polaków?

Norwegia przyciąga wielu Polaków nie tylko dlatego, że kraj ten wyróżnia się jednymi z najwyższych zarobków w Europie (zaraz za Szwajcarią), ale także przez bezpieczeństwo socjalne, czy piękno natury, z którego Norwegia słynie. Jak wygląda jednak norweski rynek pracy?

Po tym, jak Wielka Brytania oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej i zakończył się swobodny przepływ osób, część Polaków mieszkających na Wyspach zastanawia się nie tyle nad powrotem do kraju, co udaniem się na dalszą emigrację. Jednym z czołowych krajów, które mogą przyciągać naszych rodaków, jest właśnie Norwegia.

Norwegia przyciąga Polaków

Praca w Norwegii

W Norwegii mamy nie tylko wyjątkowo niski wskaźnik bezrobocia i wysoki wskaźnik zatrudnienia, ale o wiele bardziej popularny niż w innych krajach jest krótszy czas pracy, dzięki czemu, aż 94 proc. pracowników norweskich jest zadowolonych z życia za sprawą tzw. work life balance.

Zarobki w Norwegii

Jednym z najważniejszych powodów wyjazdu do Norwegii za pracą jest wysokość zarobków. To ten kraj, zaraz po Szwajcarii, oferuje pracownikom najwyższe pensje w Europie. Średnie wynagrodzenie wynosi 47 000 NOK (koron norweskich) czyli około 20 000 złotych w przeliczeniu. Warto jednak podkreślić, że imigranci często, zwłaszcza na początku, zarabiają w Norwegii mniej, czyli około 40 000 NOK (w przeliczeniu 16 500 złotych), co i tak jest wysoką stawką.

W kraju tym nie ma wprawdzie płacy minimalnej, jednak dla najważniejszych branż ustalono najniższe stawki wynagrodzenia pod względem takich kryteriów jak wiek pracownika, czy kwalifikacje.

Dla porównania osoba sprzątająca w domu prywatnym zarabia średnio 31 650 koron (ok. 15 122 zł), osoba sprzątająca w firmie 33 080 koron (13 715 zł), kucharz 34 200 koron (ok. 14 180 zł), pracownik budowlany 33 780 koron (ok. 14 006 zł), kierowca ciężarówki 37 540 koron (15 565 zł), spawacz 39 630 koron (ok. 16 431 zł), gospodyni domowa 40 430 koron (ok. 16 763), hydraulik 41 041 koron (ok. 17 016 zł), elektryk 41 870 koron (ok. 17 360 zł), pielęgniarka 46 810 (ok. 19 408 zł).

Norwegia słynie z wysokich zarobków

Podejmując pracę w Norwegii należy pamiętać też o podatku dochodowym w tym kraju, który wynosi 25 proc. wynagrodzenia przy posiadaniu karty podatkowej (Skattekort), a jeśli jej nie mamy, podatek ten wzrasta do 50 proc. Co jednak istotne - dzięki wysokiemu podatkowi mamy także zagwarantowane wysokie świadczenia – co jest dowodem na to, że Norwegia idealnie wpisuje się w model państwa opiekuńczego.

Koszty utrzymania w Norwegii

Jak w każdym kraju, w którym poziom zarobków plasuje się znacznie powyżej przeciętnej, koszty życia także są wysokie. Tak jest też w przypadku Norwegii. Samo wynajęcie mieszkania jest kosztowne i często wymaga także posiadania referencji (np. od pracodawcy). Kolejną ważną kwestią są ceny jedzenia, które także należą do najwyższych w Europie, dlatego też przynajmniej na samym początku warto mieć oszczędności, zanim zaczniemy zarabiać w koronach.

Tym jednak, co sprawia, że Norwegia przyciąga m.in. tylu Polaków jest prosty rachunek wynikający z wysokości zarobków i wydatków. Zarabiając w tym kraju możemy prowadzić komfortowy tryb życia i mieć zadowalające oszczędności.