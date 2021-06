Myślicie o dalszej emigracji? W tym kraju miesięcznie zarabia się około 25 tysięcy złotych [wideo]

Jeśli myślicie o dalszej emigracji, jednym z krajów, który warto wziąć pod uwagę pod względem otwartego rynku pracy i wysokości zarobków jest Szwajcaria. Miesięcznie zarabia się tam około 25 000 zł (w przeliczeniu), a średnia stawka godzinowa to 30 CHF, czyli powyżej 100 PLN brutto. O czym należy pamiętać decydując się na wyjazd do Szwajcarii?

Oprócz Wielkiej Brytanii, która w ciągu ostatnich lat bardzo straciła na atrakcyjności, Polacy coraz częściej wybierają Szwajcarię. To tam właśnie wielu naszych rodaków udaje się na emigrację myśląc o lepszej przyszłości. Przyciągają ich nie tylko wysokie zarobki, ale także fakt, że w tym kraju obowiązują cztery języki urzędowe, a większość mieszkańców posługuje się językiem niemieckim.

Pozwolenie na pracę w Szwajcarii?

Szwajcaria wprawdzie nie należy do UE ani EOG, jednak dzięki umowie z UE, a także przynależności do strefy Schengen, kraj ten ma otwarte granice, a obywatele UE mogą legalnie podejmować w nim pracę, jednak konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Dlatego po przyjeździe powinniśmy udać się do Urzędu Imigracyjnego, który wyda nam w ciągu paru kolejnych dni odpowiednie pozwolenie – będzie ono uzależnione od długości naszej umowy o pracę. Często w tej kwestii możemy liczyć także na pomoc pracodawcy.

W przypadku krótkoterminowej (nieprzekraczającej roku) umowy o pracę otrzymujemy pozwolenie typu L, a przy dłuższym okresie – dostajemy pozwolenie typu B. Z kolei pozwolenie typu C otrzymują wieloletni mieszkańcy Szwajcarii, pozwala ono na stały pobyt i uzyskanie statusu rezydenta. Musimy jednak pamiętać, aby przeprowadzić rejestrację w ciągu 2 tygodni od przyjazdu do Szwajcarii.

Warunki pracy w Szwajcarii

Podobnie jak w każdym kraju, do którego udajemy się na emigrację, znalezienie pracy zależy od naszej znajomości języka, jakim posługują się mieszkańcy danego państwa (w przypadku Szwajcarii najczęściej wymagany jest niemiecki). Kolejnym warunkiem znalezienia dobrej pracy są nasze kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Ponadto oprócz znajomości języka i doświadczenia pracodawca może od nas wymagać: świadectw pracy, referencji od wcześniejszych pracodawców, zaświadczenia o niekaralności, a także certyfikatów, które potwierdzą nasze kwalifikacje w danym zawodzie.

W przypadku warunków pracy w Szwajcarii warto pamiętać, że różnią się one od tych w Polsce i w UK. W tym kraju tygodniowa norma godzinowa wynosi od 45 do 50 godz., jednak zależy to od zawodu. Nadgodziny są płatne 125 proc. podstawowej stawki lub też zamieniane na dzień wolny, a dozwolone są dwie nadprogramowe godziny w ciągu dnia. Urlop z kolei wynosi od 4 do 5 tygodni w roku. Nie pracuje się w niedzielę ani w nocy (oprócz wyjątków jakimi są policjanci, pogotowie itp.). W Szwajcarii możliwe jest wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę, staż lub też w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Zarobki w Szwajcarii

Wynagrodzenie, na jakie możemy liczyć w Szwajcarii, czyni z niej jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie. Średnia krajowa wynosi 6500 CHF brutto miesięcznie, czyli około 25 tysięcy złotych. Z wiadomych względów wysokość zarobków różni się w zależności od zawodu, doświadczenia oraz kantonu. Istotną informacją jest ta, że powszechne jest wypłacanie w Szwajcarii na koniec roku tzw. „trzynastki”.

Koszty życia

Zarobki w Szwajcarii należą wprawdzie do jednych z najwyższych w Europie, jednak życie w tym kraju jest drogie, co szczególnie widoczne jest w cenach usług (naprawy domowe, samochodu, fryzjer, kosmetyczka) oraz opieki nad dzieckiem. Do najdroższych kantonów należą Zurych, Genewa, Bazylea i Berno. Ponadto musimy pamiętać, że od naszej wypłaty nie są potrącane comiesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwestii tej musimy dopilnować sami.

Wynajem mieszkania

W przypadku wynajmu mieszkania w Szwajcarii warto skorzystać z porady osób, które już tam mieszkają. Polka prowadząca kanał na You Tube: Agnieszka_MP Vlog twierdzi, że wynajęcie mieszkania „nie jest łatwe”, szczególnie dla osób, które mają zwierzaka.

Polka mieszkająca od paru lat w Szwajcarii zwraca uwagę na to, że wynajęcie mieszkania w tym kraju obwarowane jest szeregiem regulacji. Konieczne jest także złożenie aplikacji po obejrzeniu danego miejsca, a następnie czekanie na decyzję. Ponadto bardzo często właściciele wynajmowanych lokali biorą pod uwagę ilość osób przypadającą na metraż i niechętnie patrzą na tych, którym nie przeszkadza tłok.

Te i inne praktyczne rady dotyczące wyjazdu do Szwajcarii znajdziecie na nagraniu: