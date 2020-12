Wyjazd na Islandię: „Tu się nie szuka pracy, tu praca znajduje człowieka szczególnie w sezonie” [wideo]

Każdego roku na Islandię emigruje wielu Polaków, część z nich decyduje się także opuścić Wielką Brytanię dla tego kraju. Przemawiają za tym przede wszystkim wysokie zarobki, stabilność zatrudnienia oraz opieka socjalna, która daje poczucie bezpieczeństwa. Co Polacy mówią o Islandii?

Polacy żyjący na Islandii zgodnie mówią, że zarobki w tym kraju są bardzo wysokie, ale koszty życia także do małych nie należą, jednak przeciętna pensja w zupełności wystarcza nie tylko na utrzymanie, ale także można z niej sporo odłożyć.

Praca na Islandii

O tym, że na Islandii „nie szuka się pracy, tu praca znajduje człowieka szczególnie w sezonie” mówi mieszkająca tam Weronika w nagraniu opublikowanym na YouTube „How to move to Iceland”. Na nim też odpowiada na inne pytania o to, jak wygląda życie na Islandii.

Zgodnie z relacją Polki osoby, które słabo znają islandzki bez trudu znajdą pracę fizyczną, chociażby w porcie. Pracuje tam wielu mężczyzn, a zarobki są wysokie. Ponadto zatrudnienie można też znaleźć w sektorze turystycznym, branży remontowej. Wielu Polaków pracuje także w biurach, bankach czy w szkołach, jednak ich znajomość języka jest już na wyższym poziomie.

Najniższa krajowa

Według relacji Polki „najniższa krajowa oscyluje w granicach 250 tysięcy koron”, czyli w przeliczeniu około 10 000 polskich złotych. Utrzymanie wprawdzie jest drogie, jednak takie zarobki pozwalają na „komfortowe życie”.

Widoki nie nudzą

Oprócz wysokich zarobków Islandia słynie przede wszystkim z pięknych widoków i tamtejszej przyrody. Jak mówi Polka: „Jak też rozmawiałam z Islandczykami, to oni kochają tę przyrodę i mają tak wielki podziw dla niej, że czerpią z niej ogrom inspiracji, mimo że urodzili się tutaj, patrzą na nią 20, 30, 40 lat i dalej uważają ją za coś niesamowitego”.

O tym, że mieszkańcy nie muszą się martwić o ciepło w domach w zimie i że woda pachnie siarką, a także że Polacy niechętnie asymilują się na Islandii, wielu nie chce uczyć się języka, bo uważa, że jest trudny, o tym dowiemy się także z filmiku. Zobaczcie sami: