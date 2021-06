“Walk of love”– Polak idzie pieszo z Anglii do Polski. Jaki przyświeca mu cel? [WIDEO]

Polak chce przejść 1300 km z Anglii do Polski

Fot. YouTube

Czarek Bogucki wyznaczył sobie nadzwyczaj ambitny cel – chce dotrzeć na nogach z Peterborough do Polski. Polak nazwał ten spacer “Walk of love”.

“Nazywam się Czarek Bogucki i jestem twórcą projektu Walk Of Love, który po polsku nazwałem Spacer Po Miłość. Projekt ten ma na celu obudzenie świadomości ludzi na temat Miłości oraz wyjście z energii strachu” – tak w paru słowach Polak opisał cel swojej wyprawy na kanale YouTube. I tam też zaczął wrzucać materiały wideo z przygotowań do 1300–kilometrowego marszu oraz z samej wyprawy, która rozpoczęła się 3 czerwca o godz. 9.

Powrót do Polski

Warto zauważyć, że Czarek Bogucki idzie tylko w jedną stronę. Jak informuje serwis Czujny.pl (patron medialny podróży Czarka), Polak postanowił wrócić do Polski pieszo po 15 latach życia w Anglii. Innym celem, jaki mu przyświeca, jest walka ze skutkami światowej pandemii, która wielu ludzi nieco przytłoczyła. “Tak jak wielu z nas, Czarek również poczuł się przytłoczony światową pandemią. Postanowił się nie poddać depresji i zrobić coś co pozwoli odzyskać radość życia nie tylko jemu, ale także wszystkim którzy w tej podróży będą mu towarzyszyć! I tak powstał projekt o wdzięcznej nazwie #WalkOfLove” – czytamy na stronie Czujny.pl. A sam Czarek doprecyzowuje na swoim fan page’u na Facebooku: “Chciałbym dać ludziom wiarę, odwagę i miłość. Pokazać, że można wyjść poza strefę komfortu pokonując strach. Chcę by uwierzyli, że nie ma rzeczy niemożliwych”.