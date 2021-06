Twój LANDLORD może łamać prawo. Zobacz 14 rzeczy, których nie wolno mu robić

Fot. Getty

Minęły już dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy Tenant Fees Act, zwiększającej prawa osób wynajmujących lokale od landlordów. Tymczasem w ciągu ostatnich 48 miesięcy do specjalnego trybunału trafiło zaledwie 14 wniosków od najemców o rozpatrzenie, czy landlord nie naruszył prawa w zakresie wynajmu swojej nieruchomości. Eksperci nie mają wątpliwości, że taka mała liczba wniosków świadczy o tym, że lokatorzy nadal nie znają dobrze swoich praw.

Poniżej prezentujemy Wam 14 zachowań lub wymogów stawianych przez landlordów, które stanowią naruszenie ustawy Tenant Fees Act. Warto jest się dokładnie zapoznać z poniższymi zasadami, żeby wiedzieć, kiedy można skutecznie dochodzić swoich roszczeń względem landlorda w UK.

Prawa i obowiązki landlorda w UK

1. Landlord nie ma prawa pobierać od najemcy żadnych pieniędzy, które nie stanowią czynszu, kaucji wpłaconej w celu zarezerwowania mieszkania przed podpisaniem umowy najmu lub kaucji za wynajem lokalu. Od 1 czerwca 2020 r. zakazane zostały wszelkie opłaty za administrowanie nieruchomością, wydanie referencji, inwentaryzację, czy też odnowienie umowy najmu i wymeldowanie.

2. Jeśli chodzi o kwotę kaucji za wynajem mieszkania, to nie może ona obecnie przekroczyć kwoty czynszu za 5 tygodni najmu. Za zarezerwowanie nieruchomości pod wynajem landlord może pobrać zadatek w wysokości tygodniowego czynszu (który w razie podpisania umowy najmu jest zwracany).

3. Landlord może zatrzymać kaucję wpłaconą w celu zarezerwowania mieszkania przed podpisaniem umowy najmu (ang. holding deposit) o ile nie zawarł z niedoszłym najemcą umowy z uwagi na to, że został wprowadzony w błąd, niedoszły najemca nie przeszedł weryfikacji, czy ma prawo wynająć mieszkanie, niedoszły najemca wycofał się z podpisania umowy lub jeśli do podpisania umowy nie doszło w wyniku nieracjonalnego zachowania niedoszłego najemcy. O decyzji ws. zachowania kaucji landlord musi jednak poinformować niedoszłego najemcę na piśmie w ciągu 7 dni.

4. Landlord nie może zatrzymać kaucji wpłaconej w celu zarezerwowania mieszkania przed podpisaniem umowy najmu, jeśli to jego nieracjonalne zachowanie sprawiło, że niedoszły najemca wycofał się z wynajęcia mieszkania.

5. Kaucja za wynajem mieszkania musi zostać zgłoszona do rządowego programu deposit protection scheme. Jeśli tak się nie stanie, to landlord nie ma prawa eksmitować lokatora, który nie dopuścił się żadnego przewinienia (ang. no-fault eviction).

6. Landlord nie może zjawiać się w wynajmowanym przez siebie lokalu bez zapowiedzi, chyba że zaistniała ku temu wyjątkowa, nagła sytuacja. Landlord ma prawo zjawić się w mieszkaniu, ale tylko za zgodą lokatorów i po uprzednim, przynajmniej 24-godzinnym powiadomieniu. W innym przypadku działanie landlorda może zostać uznane za „nękanie”.

7. Landlord może pobierać 50 funtów lub więcej za zmianę lokatora, ale tylko wtedy, gdy udowodni, że ponosi wobec tego wyższe koszty.

8. Landlord nie ma prawa obciążyć najemców dodatkową opłatą za sprzątanie, jeśli lokatorzy zostawili mieszkanie czyste, i w takim stanie, w jakim je zastali.

9. Landlord nie ma prawa wyrzucić lokatorów ani wywierać na nich presji przed końcem obowiązywania umowy najmu. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów (np. gdy najemcy przestają płacić czynsz), landlord musi uzyskać zgodę na usunięcie lokatorów od sądu. Wówczas landlord musi przedstawić najemcom formalne zawiadomienie o eksmisji oraz wniosek o przejęcie ich własności (w celu pozbycia się rzeczy z lokalu), a eksmisji może dokonać jedynie wyznaczony przez sąd komornik. Nękanie najemców na własną rękę lub dokonanie ich eksmisji bez zgody sądu stanowi przestępstwo.

10. Doręczenie nakazu eksmisji przez landlorda na podstawie Sekcji 21 bez uprzedniego przedstawienia świadectwa dotyczącego zużycia energii elektrycznej, bezpieczeństwa instalacji gazowej, bez szczegółów dotyczących ochrony wpłaconej kaucji oraz rządowego przewodnika „The Government How to Rent guide” jest niezgodne z prawem.

11. Landlord nie może nagle podwyższać czynszu bez zgody lokatorów albo uprzedniego zawiadomienia ich o tym. Na taką podwyżkę można się jednak zgodzić wcześniej w umowie najmu. W razie sporu dotyczącego wysokości czynszu, najemca może się zwrócić do specjalnego trybunału.

12. Landlord ma obowiązek dbania o wynajmowany lokal, tak by był on przystosowany do zamieszkania przez ludzi i wolny od wszelkich zagrożeń. W lokalu nie może występować pleśń, szkodniki i nie może być w nim nadmiernie zimno, co jest niezgodne z prawem.

13. Od 1 kwietnia 2020 r. w UK nie można wynajmować nieruchomości, których charakterystyka energetyczna wynosi „F” lub „G” (co oznacza, że są bardzo energochłonne).

14. Od 1 kwietnia 2021 r. wszystkie wynajmowane lokale muszą przechodzić regularne kontrole instalacji elektrycznej.