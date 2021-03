W UK mnożą się porwania psów dla okupu! Coraz więcej Brytyjczyków boi się wyprowadzać pupila na spacer wieczorową porą

Kradzieże psów w UK to już realny problem

Fot. Getty

Choć trudno w to uwierzyć, to liczba porwań psów wzrosła w UK w ciągu ostatniego roku aż o 170 proc.! Już 4 na 5 Brytyjczyków przyznało w ankiecie, że obawia się wyprowadzać psa na spacer.

Aż 96,9 proc. z blisko 125 000 osób, które wzięły udział w dobrowolnej ankiecie przygotowanej przez Sussex Police i komisarz ds. przestępczości Katy Bourn uważa, że problem porwań psów dla okupu stanowi już w Wielkiej Brytanii poważny problem. 78,4 proc. ankietowanych zaznaczyło, że boi się obecnie wyprowadzać psa na spacer w ciągu dnia, natomiast obawy w związku z wychodzeniem z pupilem na spacer wieczorny wyraziło aż 83 proc. respondentów. Z kolei aż 22 proc. osób biorących udział w badaniu przyznało, że zna kogoś, komu w ciągu ostatniego roku ukradziono psa. Wreszcie organizacja charytatywna DogLost, pomagająca ofiarom kradzieży pupilów poinformowała, że odnotowała aż 170-proc. wzrost takich porwań. W 2019 r. było ich 172, a w 2020 r. - aż 465!

Złodzieje psów są coraz bardziej zmotywowani

Niestety, jak wynika z opowieści właścicieli, którym skradziono psy, złodzieje czworonogów wydają się coraz bardziej zmotywowani. Na przykład w celu porwania psa 68-letniej Liz White z Burbage (Leicestershire), przestępcy przecięli ogrodzenie elektryczne. Złodzieje musieli jednak już wcześniej obserwować zwierzę i musieli wiedzieć, że szczenięta Cockapoo (hybrydy powstałej ze skrzyżowania cocker spaniela i pudla) sprzedają się nawet za £3 000.

Właściciele skradzionych czworonogów przyznają też otwarcie, że porwanie to prawdziwa trauma, której trudno jest się pozbyć. - Mimo że odzyskałam mojego wspaniałego chłopca, a moja rodzina jest teraz cała, to nadal żyję każdego dnia w strachu, że to się powtórzy. Tym bardziej, że mamy teraz lockdown. Już nie będę sama wyprowadzała moich psów, nawet w ciągu dnia, ponieważ jestem tak przerażona, że zostaną mi skradzione – wyznała 26-letnia Holly Morgan z Nottingham.